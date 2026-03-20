Cabildo de San Juan del Río celebra 75 aniversario de la Secundaria Antonio Caso

El ayuntamiento sesionó de manera solemne en las instalaciones del plantel y entregó reconocimientos a docentes, alumnos y exalumnos de la primera secundaria en San Juan del Río.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia entrega reconocimiento a la Profa. Ma. Soledad Monroy Oliva en el 75 aniversario de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del Río

El alcalde Roberto Cabrera Valencia presidió la sesión solemne de cabildo celebrada en las instalaciones de la Secundaria Antonio Caso, ante el emblema del 75 aniversario del plantel.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — La primera secundaria que tuvo San Juan del Río cumplió 75 años este jueves con un reconocimiento institucional de peso: el ayuntamiento convocó a una sesión solemne de cabildo dentro de las propias instalaciones de la Escuela Secundaria General Antonio Caso —la ESGAC— para conmemorar siete décadas y media de historia educativa.

El acto incluyó la entrega de reconocimientos a la institución, docentes, alumnos y exalumnos, además de la develación de una placa conmemorativa y una ofrenda floral en memoria de quienes construyeron el plantel.

Entre los distinguidos figuró la maestra Ma. Soledad Monroy Oliva, integrante de la primera generación de docentes del plantel, quien recibió su reconocimiento de manos del alcalde Roberto Cabrera Valencia.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia entrega reconocimiento a la Profa. Ma. Soledad Monroy Oliva en el 75 aniversario de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del R\u00edo El alcalde Roberto Cabrera Valencia presidió la sesión solemne de cabildo celebrada en las instalaciones de la Secundaria Antonio Caso, ante el emblema del 75 aniversario del plantel.

El propio munícipe se contó entre sus exalumnos. "Mi querida maestra Chole me dio clase a mí también en la primaria", señaló durante la sesión, ante un auditorio donde la cobertura educativa en San Juan del Río ha marcado el desarrollo municipal por más de siete décadas.

La escuela acumula dos nombres en su historia. Fundada en 1951 como Octavio S. Mondragón, el plantel no inició en sus instalaciones actuales. La maestra Monroy Oliva recordó que las primeras generaciones trabajaron en un espacio diferente antes de establecerse en la sede que hoy ocupa, ya bajo el nombre de Secundaria Federal Antonio Caso.


Alcalde Roberto Cabrera Valencia entrega reconocimiento a la Profa. Ma. Soledad Monroy Oliva en el 75 aniversario de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del R\u00edo Exalumnos, docentes y autoridades municipales se reunieron en el patio de la Secundaria Antonio Caso para presenciar la sesión solemne de cabildo conmemorativa del 75 aniversario de la institución.

Siete décadas y medio de presencia educativa en San Juan del Río

El director actual, el maestro César Zermeño López, fue reconocido también durante la ceremonia como parte de la celebración institucional.

La sesión reunió a regidores, funcionarios municipales y a decenas de exalumnos que identificaron en el recinto escolar rostros de maestros y directores que marcaron distintas épocas de la institución.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia entrega reconocimiento a la Profa. Ma. Soledad Monroy Oliva en el 75 aniversario de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del R\u00edo Exalumnos, docentes y autoridades municipales se reunieron en el patio de la Secundaria Antonio Caso para presenciar la sesión solemne de cabildo conmemorativa del 75 aniversario de la institución.

Entre los asistentes figuró Salvador Olvera, primer presidente municipal del PAN en San Juan del Río, junto a periodistas, empresarios y servidores públicos que también pasaron por estas aulas — una muestra de la huella que el plantel ha dejado en la vida pública del municipio durante 75 años.

¿Qué significa el aniversario para la educación en San Juan del Río?

Alcalde Roberto Cabrera Valencia entrega reconocimiento a la Profa. Ma. Soledad Monroy Oliva en el 75 aniversario de la Secundaria Antonio Caso en San Juan del R\u00edo Exalumnos, docentes y autoridades municipales se reunieron en el patio de la Secundaria Antonio Caso para presenciar la sesión solemne de cabildo conmemorativa del 75 aniversario de la institución. rotativo.com.mx

La Secundaria Antonio Caso ha operado de manera ininterrumpida durante tres cuartos de siglo en un municipio que hoy supera los 280 mil habitantes y enfrenta una demanda educativa sostenida.

El traslado de la sesión solemne de cabildo al interior del plantel, recurso poco frecuente en la agenda del ayuntamiento, subrayó el peso simbólico de la fecha para la administración de Cabrera Valencia, que concluye su gestión en 2027.

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