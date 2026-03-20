San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — La primera secundaria que tuvo San Juan del Río cumplió 75 años este jueves con un reconocimiento institucional de peso: el ayuntamiento convocó a una sesión solemne de cabildo dentro de las propias instalaciones de la Escuela Secundaria General Antonio Caso —la ESGAC— para conmemorar siete décadas y media de historia educativa.

El acto incluyó la entrega de reconocimientos a la institución, docentes, alumnos y exalumnos, además de la develación de una placa conmemorativa y una ofrenda floral en memoria de quienes construyeron el plantel.

Entre los distinguidos figuró la maestra Ma. Soledad Monroy Oliva, integrante de la primera generación de docentes del plantel, quien recibió su reconocimiento de manos del alcalde Roberto Cabrera Valencia.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia presidió la sesión solemne de cabildo celebrada en las instalaciones de la Secundaria Antonio Caso, ante el emblema del 75 aniversario del plantel.

El propio munícipe se contó entre sus exalumnos. "Mi querida maestra Chole me dio clase a mí también en la primaria", señaló durante la sesión, ante un auditorio donde la cobertura educativa en San Juan del Río ha marcado el desarrollo municipal por más de siete décadas.

La escuela acumula dos nombres en su historia. Fundada en 1951 como Octavio S. Mondragón, el plantel no inició en sus instalaciones actuales. La maestra Monroy Oliva recordó que las primeras generaciones trabajaron en un espacio diferente antes de establecerse en la sede que hoy ocupa, ya bajo el nombre de Secundaria Federal Antonio Caso.





Exalumnos, docentes y autoridades municipales se reunieron en el patio de la Secundaria Antonio Caso para presenciar la sesión solemne de cabildo conmemorativa del 75 aniversario de la institución.

Siete décadas y medio de presencia educativa en San Juan del Río

El director actual, el maestro César Zermeño López, fue reconocido también durante la ceremonia como parte de la celebración institucional.

La sesión reunió a regidores, funcionarios municipales y a decenas de exalumnos que identificaron en el recinto escolar rostros de maestros y directores que marcaron distintas épocas de la institución.

Exalumnos, docentes y autoridades municipales se reunieron en el patio de la Secundaria Antonio Caso para presenciar la sesión solemne de cabildo conmemorativa del 75 aniversario de la institución.

Entre los asistentes figuró Salvador Olvera, primer presidente municipal del PAN en San Juan del Río, junto a periodistas, empresarios y servidores públicos que también pasaron por estas aulas — una muestra de la huella que el plantel ha dejado en la vida pública del municipio durante 75 años.

¿Qué significa el aniversario para la educación en San Juan del Río?

Exalumnos, docentes y autoridades municipales se reunieron en el patio de la Secundaria Antonio Caso para presenciar la sesión solemne de cabildo conmemorativa del 75 aniversario de la institución. rotativo.com.mx

La Secundaria Antonio Caso ha operado de manera ininterrumpida durante tres cuartos de siglo en un municipio que hoy supera los 280 mil habitantes y enfrenta una demanda educativa sostenida.

El traslado de la sesión solemne de cabildo al interior del plantel, recurso poco frecuente en la agenda del ayuntamiento, subrayó el peso simbólico de la fecha para la administración de Cabrera Valencia, que concluye su gestión en 2027.