San Juan del Río — 9 de enero de 2026. — Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río detuvieron a un hombre de 32 años con siete bolsas de sustancia con características propias de metanfetamina durante un operativo de seguridad en la colonia San Cayetano.

El detenido, identificado como José "N.", fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado por el delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión simple, informó la corporación municipal.

Los oficiales realizaban un recorrido preventivo cuando visualizaron al sujeto, quien adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial e intentó ocultarse detrás de un arbusto. La conducta sospechosa motivó una inspección que protege a la comunidad de San Juan del Río.

Durante la revisión preventiva, las autoridades localizaron entre las pertenencias del detenido tres bolsas de cierre hermético con sustancia granulada cristalina con características propias de la metanfetamina, precisó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río.

El operativo forma parte de las acciones de seguridad pública en San Juan del Río que fortalecen la vigilancia en colonias con mayor incidencia delictiva. José "N." quedó a disposición de la autoridad ministerial para continuar con la carpeta de investigación correspondiente.