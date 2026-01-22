México — 22 de enero de 2026. — Aylín Mérida Lúa tiene ocho años y estudia astronomía, aprende técnicas de sutura médica e inyecciones, además de haber diseccionado órganos como cerebro, corazón, pulmón y riñones en el Centro de Atención para el Desarrollo de la Inteligencia (CEDAT). La menor, diagnosticada con sobredotación intelectual, fue rechazada por escuelas tradicionales que no comprendían sus capacidades avanzadas hasta encontrar una institución que valora su talento excepcional, reveló en entrevista donde compartió su experiencia educativa y sus aspiraciones científicas.

"Me gusta mucho ciencias médicas porque hemos estado aprendiendo tanto a suturar, a inyectar, primeros auxilios, también hemos diseccionado diferentes órganos como cerebro, corazón, pulmón, riñones, y es muy divertido", explicó Aylín al describir sus actividades académicas actuales. La menor realiza prácticas médicas que corresponderían a estudiantes de niveles superiores, demostrando una capacidad de aprendizaje que excede los parámetros tradicionales para su edad. En el CEDAT encuentra un ambiente donde sus intereses científicos son estimulados en lugar de limitados.

La diferencia entre su experiencia en escuelas convencionales y el CEDAT resulta abismal para la niña superdotada. "Me gusta mucho porque no nos limitan a aprender, sino nosotros estamos aprendiendo cosas más avanzadas a lo que nos corresponde y eso es bueno cuando tenemos esa capacidad de aprender", destacó Aylín al contrastar ambos sistemas educativos. En las escuelas anteriores enfrentó rechazo y aburrimiento constante por dominar contenidos que sus compañeros apenas comenzaban a estudiar, situación que derivó en conductas disruptivas y frustración académica.

El punto crítico llegó cuando una maestra identificó que Aylín ya dominaba todo el contenido del ciclo escolar. "Tuve la oportunidad o la suerte de tener una maestra que me había enseñado todas las cosas que yo ya tenía que aprender, entonces le dijo a mis papás que ya mejor me cambiaran de escuela porque me iban a retrasar más", recordó la menor sobre el momento decisivo que cambió su trayectoria educativa. Durante las clases en escuelas regulares, cuando el aburrimiento se apoderaba de ella, decía a sus compañeros "ya vámonos a comer" intentando que todos abandonaran el salón.

La astronomía representa su máxima pasión científica. Hace una semana viajó a Chile, específicamente a San Pedro de Atacama, donde visitó uno de los observatorios más importantes del planeta. "Pudimos ver Júpiter, Saturno, se ven las estrellas y también hay diferentes constelaciones que por ejemplo aquí no hay, es otro lugar en el mundo, es una posición privilegiada", compartió emocionada sobre su experiencia en uno de los mejores puntos de observación astronómica mundial. Actualmente toma clases formales de astronomía, actividad que describe como "muy divertida".

Sus aspiraciones profesionales oscilan entre dos campos aparentemente distantes pero conectados por su curiosidad científica: medicina o astronauta. La combinación de intereses refleja una mente que no se conforma con una sola área del conocimiento, sino que busca comprender tanto el funcionamiento del cuerpo humano como los misterios del universo. A sus ocho años, Aylín ya experimenta con procedimientos médicos avanzados mientras explora las profundidades del espacio a través de telescopios profesionales.

El caso de Aylín evidencia las carencias del sistema educativo tradicional mexicano para identificar y atender la sobredotación intelectual. Mientras en escuelas convencionales fue vista como un problema por su comportamiento, en el CEDAT ese mismo comportamiento se reconoce como manifestación de capacidades superiores que requieren estimulación diferenciada. La menor ahora desarrolla amistades con personas mayores que comparten su nivel intelectual, encuentra conversaciones estimulantes y accede a experiencias educativas que corresponden con su desarrollo cognitivo real.