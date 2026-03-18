Kuri González: revocación de mandato no debe coincidir con elecciones de 2027 en Querétaro

El gobernador rechaza que ambos procesos se empaten por el desequilibrio que generaría en el gasto y en la decisión del votante.

Gobernador Mauricio Kuri González en conferencia sobre proceso de revocación de mandato y calendario electoral Querétaro 2027

El gobernador Mauricio Kuri González advirtió que empatar la revocación de mandato con las elecciones de 2027 generaría inequidad presupuestal y confusión entre los votantes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González advirtió que el proceso de revocación de mandato no debe coincidir con la jornada electoral de 2027, porque la simultaneidad de ambos procesos podría generar confusión entre los votantes y una inequidad significativa en el gasto, dado que un gobierno en funciones dispone de recursos muy superiores a los de cualquier candidato.

El mandatario subrayó que la revocación de mandato es un derecho ciudadano, no una decisión de quienes gobiernan, y que el proceso debe realizarse de forma separada para garantizar condiciones equitativas.

"Puede haber mucha diferencia en el voto porque estarían pidiendo un voto con 10 mil millones de pesos de diferencia", precisó.

Kuri González también fue cuestionado sobre la posibilidad de hacer campaña de reelección sin separarse del cargo.

Sobre ese punto se limitó a señalar que la democracia impone que sean los ciudadanos quienes determinen la permanencia o salida de un gobernante, sin que el propio funcionario pueda condicionar ese ejercicio.

El gobernador no precisó fechas concretas para la realización del proceso de revocación y remitió esa definición a las instancias electorales correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido pronunciamiento oficial sobre el calendario del proceso de revocación de mandato en Querétaro.

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