Querétaro, 18 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González advirtió que el proceso de revocación de mandato no debe coincidir con la jornada electoral de 2027, porque la simultaneidad de ambos procesos podría generar confusión entre los votantes y una inequidad significativa en el gasto, dado que un gobierno en funciones dispone de recursos muy superiores a los de cualquier candidato.
El mandatario subrayó que la revocación de mandato es un derecho ciudadano, no una decisión de quienes gobiernan, y que el proceso debe realizarse de forma separada para garantizar condiciones equitativas.
"Puede haber mucha diferencia en el voto porque estarían pidiendo un voto con 10 mil millones de pesos de diferencia", precisó.
Kuri González también fue cuestionado sobre la posibilidad de hacer campaña de reelección sin separarse del cargo.
Sobre ese punto se limitó a señalar que la democracia impone que sean los ciudadanos quienes determinen la permanencia o salida de un gobernante, sin que el propio funcionario pueda condicionar ese ejercicio.
El gobernador no precisó fechas concretas para la realización del proceso de revocación y remitió esa definición a las instancias electorales correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades electorales no han emitido pronunciamiento oficial sobre el calendario del proceso de revocación de mandato en Querétaro.