México espera visita del Papa León XIV durante 2026

El pontífice expresó su interés de encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe tras audiencia con el cardenal Carlos Aguiar Retes en el Vaticano.

Papa León XIV durante audiencia en el Vaticano.

México, 15 de enero de 2026. — El gobierno federal retomó gestiones con el Vaticano para definir la posible visita del papa León XIV a México durante 2026, luego de que el pontífice manifestara su deseo de encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe durante una audiencia privada celebrada el 14 de enero en El Vaticano, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria federal instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, establecer contacto con el nuncio apostólico en México, Joseph Spiteri, para coordinar fechas y detalles de la eventual visita pastoral, explicó durante su conferencia matutina.

El gobierno mexicano extendió invitación oficial al pontífice el 12 de diciembre de 2025, durante una llamada telefónica en el marco de las celebraciones guadalupanas.

La presidenta Sheinbaum destacó que aunque México es un Estado laico, el gobierno reconoce al papa como representante de un Estado y valora que la mayoría del pueblo mexicano profesa la fe católica.

El cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, sostuvo audiencia privada con León XIV en el Vaticano el miércoles 14 de enero, donde reiteró la invitación para visitar el país.

"El Santo Padre se mostró agradecido y manifestó su deseo de estar pronto en nuestro país para encomendar su pontificado a la Virgen de Guadalupe", precisó la Arquidiócesis Primada de México mediante comunicado oficial.

La presidenta Sheinbaum subrayó que el pontífice ha manifestado posicionamientos respecto a la pacificación mundial y preocupaciones sobre migración, temas en los que México coincide con una visión humanista. El gobierno federal mantiene acercamientos diplomáticos con la Santa Sede desde el inicio del pontificado de León XIV en mayo de 2025.

Durante la audiencia vaticana, el cardenal Aguiar Retes informó al pontífice sobre los avances del proceso sinodal en la Arquidiócesis de México y el trabajo pastoral que desarrollan sacerdotes, religiosos y laicos.

El papa León XIV expresó su alegría por la peregrinación arquidiocesana programada para el 17 de enero a la Basílica de Guadalupe, con la cual inicia el calendario de peregrinaciones de 2026.

Hasta el momento, el Vaticano no ha emitido comunicado oficial sobre fechas específicas ni itinerario confirmado para la visita papal a México.

La última visita de un pontífice al país fue en 2016, cuando el papa Francisco recorrió varios estados incluyendo Chiapas, Chihuahua, Michoacán y Ciudad de México.

