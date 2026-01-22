Querétaro, 22 de enero de 2026. - La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones inició este jueves en Querétaro la primera de las Mesas de Diálogo sobre conectividad al interior de la República.

El encuentro se realizó en el Centro de Investigación en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional en la capital queretana, donde se presentaron las licitaciones de espectro para aprovechamiento industrial vía microondas y tecnología 5G ante más de 300 empresarios activos en el estado.

El objetivo es escuchar las necesidades y requerimientos de las industrias, operadores y usuarios de todo el país.

En este primer diálogo foráneo participaron la directora de Licitaciones de Espectro de la CRT, Marisol Nava; el director general de Política Regulatoria, Ricardo Castañeda, y el director general de Concesiones, Autorizaciones y Registros, César Arias.

Empresarios queretanos de sectores aeronáutico, automotriz y centros de datos participan en mesa de diálogo sobre espectro radioeléctrico y 5G. rotativo.com.mx

Los funcionarios fueron acompañados por el director del CICATA, Juan Bautista Hurtado, y el presidente de la Comisión de Innovación, Tecnología y Vinculación de CANACINTRA, José Carlos Arredondo, representante de los empresarios queretanos.

Querétaro fue seleccionado como sede del primer encuentro debido a su crecimiento competitivo en sectores estratégicos como el aeronáutico, automotriz y, recientemente, en centros de datos.

La entidad ha registrado expansión acelerada en infraestructura tecnológica durante los últimos años, posicionándose como polo de desarrollo industrial en el Bajío.

Las licitaciones de espectro radioeléctrico presentadas durante la mesa incluyen bandas para tecnología 5G y sistemas de microondas destinados a uso industrial.

Este tipo de infraestructura resulta fundamental para la operación de manufactura avanzada, logística automatizada y conectividad en tiempo real que demandan las plantas productivas instaladas en Querétaro.

La CRT planea replicar estas mesas de diálogo en otras entidades del país durante los próximos meses para integrar un diagnóstico nacional sobre necesidades de conectividad industrial.

Querétaro marca el inicio de este proceso de consulta que busca alinear las políticas regulatorias con los requerimientos del sector productivo mexicano.

Durante el encuentro, los empresarios plantearon inquietudes sobre cobertura en parques industriales, costos de acceso al espectro y plazos de implementación de infraestructura 5G.

Los directivos de la CRT se comprometieron a incorporar estas observaciones en el diseño de las bases de licitación que se publicarán durante el primer semestre de 2026.