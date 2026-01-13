Querétaro invierte 7.6 mdp en parque de Patria Nueva

El alcalde Felifer Macías entregó la rehabilitación del parque y un arcotecho en la colonia Patria Nueva con una inversión de 7.6 millones de pesos que benefician a tres mil habitantes.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, durante la entrega del parque rehabilitado en Patria Nueva.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 13, 2026
Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 13 de enero de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la entrega de la rehabilitación del parque y la construcción del arcotecho en la cancha de usos múltiples de la colonia Patria Nueva, en la delegación Felipe Carrillo Puerto.

El gobierno municipal invirtió 7.6 millones de pesos para mejorar este espacio en beneficio de casi tres mil habitantes de la zona de Querétaro, informó el ayuntamiento.

Arcotecho construido en la cancha de usos m\u00faltiples de la colonia Patria Nueva en Quer\u00e9taro. Arcotecho construido en la cancha de usos múltiples de la colonia Patria Nueva en Querétaro.

"Este fue un compromiso de campaña que hice con ustedes", aseguró el mandatario municipal. Macías explicó que la colocación del arcotecho permitirá el uso de la cancha durante todo el día por parte de las familias, lo que fortalece la convivencia comunitaria y fomenta que niñas, niños y jóvenes se mantengan alejados de conductas de riesgo mediante la práctica del deporte.

El secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas Solís, detalló que con esta obra se benefician a casi tres mil personas que viven en la zona.

La intervención abarcó la rehabilitación integral de la cancha de usos múltiples incluidos los tableros y las porterías, además de la construcción del arcotecho con lámina traslúcida en la techumbre, precisó el funcionario.

Los trabajos también incluyeron la rehabilitación de las guarniciones, andadores, la instalación de módulos de juegos y de ejercicio, la reposición de la protección perimetral y la colocación de 25 bases de alumbrado, 29 registros, 25 luminarias tipo led y cuatro reflectores, sostuvo Villegas Solís.

Arcotecho construido en la cancha de usos m\u00faltiples de la colonia Patria Nueva en Quer\u00e9taro Arcotecho construido en la cancha de usos múltiples de la colonia Patria Nueva en Querétaro.

El secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa Ortega, informó que en las calles aledañas al parque se realizaron acciones como la recolección de 3.5 toneladas de tiliches y el desmalezado de más de dos mil metros cuadrados.

Además, se llevó a cabo la plantación y reforestación dentro del parque con 15 árboles y la habilitación de áreas verdes con 421 plantas y arbustos, detalló la administración municipal.

gobiernoinfraestructurafelifer maciasobras publicas

