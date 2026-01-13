Querétaro, 13 de enero de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la entrega de la rehabilitación del parque y la construcción del arcotecho en la cancha de usos múltiples de la colonia Patria Nueva, en la delegación Felipe Carrillo Puerto.
El gobierno municipal invirtió 7.6 millones de pesos para mejorar este espacio en beneficio de casi tres mil habitantes de la zona de Querétaro, informó el ayuntamiento.
Arcotecho construido en la cancha de usos múltiples de la colonia Patria Nueva en Querétaro.
"Este fue un compromiso de campaña que hice con ustedes", aseguró el mandatario municipal. Macías explicó que la colocación del arcotecho permitirá el uso de la cancha durante todo el día por parte de las familias, lo que fortalece la convivencia comunitaria y fomenta que niñas, niños y jóvenes se mantengan alejados de conductas de riesgo mediante la práctica del deporte.
El secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas Solís, detalló que con esta obra se benefician a casi tres mil personas que viven en la zona.
La intervención abarcó la rehabilitación integral de la cancha de usos múltiples incluidos los tableros y las porterías, además de la construcción del arcotecho con lámina traslúcida en la techumbre, precisó el funcionario.
Los trabajos también incluyeron la rehabilitación de las guarniciones, andadores, la instalación de módulos de juegos y de ejercicio, la reposición de la protección perimetral y la colocación de 25 bases de alumbrado, 29 registros, 25 luminarias tipo led y cuatro reflectores, sostuvo Villegas Solís.
El secretario de Servicios Públicos Municipales, Armando Presa Ortega, informó que en las calles aledañas al parque se realizaron acciones como la recolección de 3.5 toneladas de tiliches y el desmalezado de más de dos mil metros cuadrados.
Además, se llevó a cabo la plantación y reforestación dentro del parque con 15 árboles y la habilitación de áreas verdes con 421 plantas y arbustos, detalló la administración municipal.