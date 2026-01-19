Detienen a menor de 15 años vinculado a cuatro homicidios en Nuevo León

Fuerza Civil aseguró arma de juguete y 110 bolsas con sustancias durante operativo en Fraccionamiento Vista Bella de García.

Operativo de Fuerza Civil en García, Nuevo León, donde detuvieron a menor investigado por homicidios.

Operativo de Fuerza Civil en García, Nuevo León, donde detuvieron a menor investigado por homicidios.

México, 19 de enero de 2026. — Elementos de Fuerza Civil detuvieron a un adolescente de 15 años señalado como generador de violencia e investigado por su presunta participación en cuatro homicidios en García, Nuevo León.

El operativo se realizó la mañana del domingo en el Fraccionamiento Vista Bella tras labores de inteligencia de la corporación, informó la dependencia estatal.

La División de Inteligencia de la Fuerza Civil montó un dispositivo de seguridad para localizar al sospechoso que merodeaba por la zona.

En el cruce de Vistas del Ciprés y Vista de Ébano, los agentes identificaron a un menor que cargaba una mochila y cuyas características físicas coincidían con la descripción de búsqueda, precisó la corporación policial.

Las autoridades aseguraron un arma larga de juguete con cargador de tambor, 68 bolsas tipo ziploc con hierba verde y seca con apariencia de marihuana, y 42 bolsas con sustancia sólida granulada similar al cristal tras interceptar al adolescente, detalló Fuerza Civil.

"Las autoridades policiales investigan al adolescente por presuntamente participar en al menos cuatro homicidios", informó la dependencia. El menor fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades competentes que analizarán su situación jurídica conforme a la legislación para adolescentes.

La detención forma parte de las acciones de >seguridad en el área metropolitana de Monterrey que buscan reducir los índices de violencia en la zona conurbada de García.

