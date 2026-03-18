Querétaro, 18 de marzo de 2026. — El sector reciclador de Querétaro y de otras entidades del país enfrenta una crisis de acumulación de materiales: las papeleras nacionales recurren a materia prima virgen de importación en lugar de absorber el cartón y otros insumos recuperados por el gremio, lo que genera un cuello de botella que amenaza la viabilidad económica de las empresas recicladoras.
El problema fue planteado directamente al gobernador Mauricio Kuri González, quien reconoció que el tema llegó a su conocimiento pero admitió no tener todos los elementos del expediente.
"Seguiremos trabajando", respondió el mandatario, sin ofrecer plazos ni compromisos concretos sobre alguna intervención estatal.
El gremio identifica dos causas estructurales. La primera es la preferencia de las papeleras por insumos importados, que compiten en precio con el material reciclado nacional y desplazan la demanda interna.
La segunda es que la Ley General de Economía Circular no cuenta con reglamento publicado, lo que impide exigir a las empresas el cumplimiento de metas de uso de materiales recuperados.
Sin ese marco regulatorio vigente, las obligaciones de circularidad en la cadena productiva quedan como declaración de principios sin mecanismo de verificación ni sanción.
La acumulación de cartón reciclado sin compradores es una consecuencia directa de ese vacío legal, según describe el propio gremio.
Hasta el momento, ni la Secretaría de Economía estatal ni ninguna dependencia federal han emitido postura sobre las denuncias del sector reciclador de Querétaro.