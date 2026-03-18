Recicladores alertan que papeleras usan materia prima importada y acumulan cartón nacional sin salida

El sector denuncia que la falta de reglamento a la ley de economía circular permite a empresas ignorar el uso de materiales reciclados nacionales.

Materiales reciclados acumulados en centro de acopio en Querétaro ante falta de demanda de papeleras que prefieren materia prima virgen importada

El sector reciclador de Querétaro alerta sobre la acumulación de cartón ante la preferencia de papeleras por materia prima virgen de importación.

(depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de marzo de 2026. — El sector reciclador de Querétaro y de otras entidades del país enfrenta una crisis de acumulación de materiales: las papeleras nacionales recurren a materia prima virgen de importación en lugar de absorber el cartón y otros insumos recuperados por el gremio, lo que genera un cuello de botella que amenaza la viabilidad económica de las empresas recicladoras.

El problema fue planteado directamente al gobernador Mauricio Kuri González, quien reconoció que el tema llegó a su conocimiento pero admitió no tener todos los elementos del expediente.

"Seguiremos trabajando", respondió el mandatario, sin ofrecer plazos ni compromisos concretos sobre alguna intervención estatal.

El gremio identifica dos causas estructurales. La primera es la preferencia de las papeleras por insumos importados, que compiten en precio con el material reciclado nacional y desplazan la demanda interna.

La segunda es que la Ley General de Economía Circular no cuenta con reglamento publicado, lo que impide exigir a las empresas el cumplimiento de metas de uso de materiales recuperados.

Sin ese marco regulatorio vigente, las obligaciones de circularidad en la cadena productiva quedan como declaración de principios sin mecanismo de verificación ni sanción.

La acumulación de cartón reciclado sin compradores es una consecuencia directa de ese vacío legal, según describe el propio gremio.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Economía estatal ni ninguna dependencia federal han emitido postura sobre las denuncias del sector reciclador de Querétaro.

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