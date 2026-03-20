Querétaro será invitado especial en Festival San Luis en Primavera 2027

Municipio de Querétaro firma alianza con San Luis Potosí para proyectar artistas locales a nivel nacional.

Secretaria de Cultura de Querétaro Dani Salgado presenta alianza con San Luis Potosí para Festival Internacional San Luis en Primavera 2027

La quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera reunirá cerca de 110 eventos entre el 28 de marzo y el 4 de abril en la capital potosina, con figuras como Miguel Bosé y Mon Laferte.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de marzo de 2026. — El municipio de Querétaro participará como invitado especial en la edición 2027 del Festival Internacional San Luis en Primavera, uno de los eventos culturales de mayor convocatoria en el centro del país.

La alianza, formalizada esta semana entre los ayuntamientos de ambas ciudades, abre una plataforma de proyección nacional para artistas queretanos y establece un programa de intercambio de talento que arranca este mismo año.

La Secretaria de Cultura Municipal, Dani Salgado, y el Director de Cultura del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Martín Juárez Córdova, presentaron el acuerdo en rueda de prensa, en la que también dieron a conocer la programación de la quinta edición del festival.

El evento se celebrará del 28 de marzo al 4 de abril en la capital potosina con cerca de 110 actividades que abarcan conciertos, teatro y expresiones escénicas en espacios emblemáticos de la ciudad.

Secretaria de Cultura de Quer\u00e9taro Dani Salgado presenta alianza con San Luis Potos\u00ed para Festival Internacional San Luis en Primavera 2027 La quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera reunirá cerca de 110 eventos entre el 28 de marzo y el 4 de abril en la capital potosina, con figuras como Miguel Bosé y Mon Laferte. rotativo.com.mx

El cartel incluye a Miguel Bosé en el concierto inaugural, además de Mon Laferte, Diego El Cigala, Lucero, Gente de Zona, Jessica Audiffred y Daniela Spalla, entre otros.

Querétaro lleva talento local al escenario del Festival San Luis en Primavera 2027

La participación queretana en 2027 no será protocolar. Salgado precisó que una delegación de artistas locales integrará la programación oficial del festival, lo que representa exposición ante audiencias masivas fuera de la entidad.

A lo largo de 2026, ambas administraciones sostendrán un calendario de intercambio de talento entre las dos ciudades, con la intención de replicar en Querétaro las prácticas de gestión cultural que han consolidado el festival potosino en sus cinco ediciones.

Secretaria de Cultura de Quer\u00e9taro Dani Salgado presenta alianza con San Luis Potos\u00ed para Festival Internacional San Luis en Primavera 2027 La quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera reunirá cerca de 110 eventos entre el 28 de marzo y el 4 de abril en la capital potosina, con figuras como Miguel Bosé y Mon Laferte. rotativo.com.mx

"Agradecemos mucho la invitación, que estaremos felices de llevar a todo nuestro talento local", señaló Salgado, quien también mencionó el propósito de adaptar al contexto queretano las experiencias del festival de San Luis.

¿Qué artistas queretanos participarán en el Festival San Luis en Primavera 2027?

La selección de la delegación que representará a Querétaro en la edición 2027 no ha sido definida públicamente. El municipio no precisó los criterios de selección ni el número de artistas que integrarán la participación oficial, aspectos que quedan pendientes en el marco de la alianza anunciada.

El acuerdo se inscribe en una estrategia más amplia del alcalde Felifer Macías para posicionar a Querétaro como nodo cultural del Bajío mediante vínculos institucionales con ciudades que mantienen festivales de escala regional y nacional.

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