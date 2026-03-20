Querétaro, 20 de marzo de 2026. — El municipio de Querétaro participará como invitado especial en la edición 2027 del Festival Internacional San Luis en Primavera, uno de los eventos culturales de mayor convocatoria en el centro del país.

La alianza, formalizada esta semana entre los ayuntamientos de ambas ciudades, abre una plataforma de proyección nacional para artistas queretanos y establece un programa de intercambio de talento que arranca este mismo año.

La Secretaria de Cultura Municipal, Dani Salgado, y el Director de Cultura del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Martín Juárez Córdova, presentaron el acuerdo en rueda de prensa, en la que también dieron a conocer la programación de la quinta edición del festival.

El evento se celebrará del 28 de marzo al 4 de abril en la capital potosina con cerca de 110 actividades que abarcan conciertos, teatro y expresiones escénicas en espacios emblemáticos de la ciudad.

La quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera reunirá cerca de 110 eventos entre el 28 de marzo y el 4 de abril en la capital potosina, con figuras como Miguel Bosé y Mon Laferte. rotativo.com.mx

El cartel incluye a Miguel Bosé en el concierto inaugural, además de Mon Laferte, Diego El Cigala, Lucero, Gente de Zona, Jessica Audiffred y Daniela Spalla, entre otros.

Querétaro lleva talento local al escenario del Festival San Luis en Primavera 2027

La participación queretana en 2027 no será protocolar. Salgado precisó que una delegación de artistas locales integrará la programación oficial del festival, lo que representa exposición ante audiencias masivas fuera de la entidad.

A lo largo de 2026, ambas administraciones sostendrán un calendario de intercambio de talento entre las dos ciudades, con la intención de replicar en Querétaro las prácticas de gestión cultural que han consolidado el festival potosino en sus cinco ediciones.

La quinta edición del Festival Internacional San Luis en Primavera reunirá cerca de 110 eventos entre el 28 de marzo y el 4 de abril en la capital potosina, con figuras como Miguel Bosé y Mon Laferte. rotativo.com.mx

"Agradecemos mucho la invitación, que estaremos felices de llevar a todo nuestro talento local", señaló Salgado, quien también mencionó el propósito de adaptar al contexto queretano las experiencias del festival de San Luis.

¿Qué artistas queretanos participarán en el Festival San Luis en Primavera 2027?

La selección de la delegación que representará a Querétaro en la edición 2027 no ha sido definida públicamente. El municipio no precisó los criterios de selección ni el número de artistas que integrarán la participación oficial, aspectos que quedan pendientes en el marco de la alianza anunciada.

El acuerdo se inscribe en una estrategia más amplia del alcalde Felifer Macías para posicionar a Querétaro como nodo cultural del Bajío mediante vínculos institucionales con ciudades que mantienen festivales de escala regional y nacional.