Los datos corresponden al periodo octubre-diciembre y forman parte del levantamiento aplicado en 27 mil 130 viviendas de 91 áreas urbanas del país.

A nivel nacional, las ciudades con mayor percepción de efectividad del gobierno municipal de Querétaro y otras entidades fueron Piedras Negras, con 68.0 por ciento; San Pedro Garza García, con 63.0 por ciento, y Ciudad del Carmen, con 58.1 por ciento.

En contraste, Cuautitlán Izcalli registró apenas 8.3 por ciento, seguido de Acapulco (10.8%) y Coatzacoalcos (11.4%).

Baches y servicios básicos concentran el descontento ciudadano

En Querétaro, los baches en calles y avenidas se mantuvieron como el principal problema urbano, al ser identificados por 86.4 por ciento de la población como una de las problemáticas más relevantes durante el cuarto trimestre de 2025.

Las fallas y fugas en el suministro de agua potable ocuparon el segundo lugar entre las quejas ciudadanas, con 63.9 por ciento de menciones, seguidas por los embotellamientos frecuentes, señalados por 61.2 por ciento de los encuestados.

Otros problemas recurrentes fueron el alumbrado público insuficiente, reportado por 60.8 por ciento de la población; las coladeras tapadas por acumulación de desechos, con 59.9 por ciento, y los hospitales saturados o con servicio deficiente, que concentraron 57.2 por ciento de las menciones.

Transporte, seguridad y espacios públicos

El servicio de transporte público deficiente generó inconformidad en 46.3 por ciento de la población, mientras que la ineficiencia en la recolección de basura fue señalada por 33.5 por ciento de los habitantes de las áreas urbanas evaluadas.

En materia de seguridad, 56.6 por ciento de los queretanos identificó a la delincuencia —robos, fraudes, extorsiones y otros delitos— como uno de los principales problemas.

A ello se sumaron las deficiencias en la red de drenaje, con 49.1 por ciento, y el deterioro de parques y jardines, con 47.7 por ciento de menciones.

¿Qué problemáticas muestran mayor incremento en la evaluación del gobierno de Querétaro?

La ENSU documentó incrementos estadísticamente significativos en varias problemáticas en comparación con el trimestre previo. Las quejas por embotellamientos frecuentes aumentaron 8.3 puntos porcentuales, al pasar de 52.9 a 61.2 por ciento.

Los reportes sobre hospitales saturados crecieron 7.6 puntos, mientras que las inconformidades por parques o jardines descuidados aumentaron 7.4 puntos porcentuales.

El servicio de transporte público deficiente registró un incremento de 6.7 puntos, en tanto que las menciones sobre delincuencia y alumbrado público insuficiente también mostraron alzas moderadas.

Panorama para el gobierno municipal

Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reflejan que, aunque Querétaro se mantiene ligeramente por encima del promedio nacional en percepción de efectividad gubernamental, los retos en infraestructura urbana, movilidad y servicios públicos continúan siendo una preocupación central para la ciudadanía.

La información generada por este instrumento estadístico, aplicado trimestralmente desde 2013, sirve como referencia para la evaluación del desempeño gubernamental y para la toma de decisiones en política pública a nivel municipal, como parte del compromiso de transparencia y rendición de cuentas del gobierno municipal de Querétaro.