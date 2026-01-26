Prisión por robo de 12 mdp en casa de Jurica Campestre

La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a una mujer por robo específico a casa habitación con sustracción de bienes valuados en 12 millones de pesos, imponiendole prisión preventiva justificada y un mes de investigación complementaria.

Querétaro, 26 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado vinculó a proceso a una mujer por el delito de robo específico a casa habitación, derivado de hechos ocurridos en la colonia Jurica Campestre.

La imputada sustrajo diversas pertenencias con un valor aproximado de 12 millones de pesos el 11 de octubre de 2025, informó la dependencia estatal.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada durante la continuación de la audiencia inicial celebrada el 9 de enero de 2026.

Además, se estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria del caso que involucra el robo millonario en Jurica Campestre.

Personal de la Fiscalía realizó entrevistas, inspecciones y digitalizó videograbaciones como parte de los actos de investigación. El material recabado permitió corroborar las circunstancias del delito e identificar tanto a la imputada como al vehículo utilizado durante el ilícito.

Investigación identifica a imputada mediante videograbaciones

Los datos obtenidos durante la investigación del robo en casa habitación resultaron coincidentes con la información proporcionada en la denuncia interpuesta por la víctima.

Las videograbaciones digitalizadas constituyeron evidencia clave para el esclarecimiento del caso y la identificación de la responsable.

La Fiscalía General del Estado precisó que la imputada ingresó al inmueble ubicado en Jurica Campestre y sustrajo diversas pertenencias del interior del domicilio.

El valor conjunto de los bienes robados asciende a aproximadamente 12 millones de pesos, según la valuación realizada durante la investigación ministerial.

El mes de investigación complementaria permitirá a la autoridad ministerial recabar elementos adicionales que fortalezcan la carpeta de investigación.

La medida cautelar de prisión preventiva justificada garantiza que la imputada permanezca a disposición de la autoridad judicial durante el proceso penal, como parte de la estrategia de la Fiscalía para combatir los delitos patrimoniales en el municipio de Querétaro y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

