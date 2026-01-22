Marco del Prete descarta buscar gubernatura de Querétaro

El secretario de Desarrollo Sustentable rechaza contender y reafirma su compromiso con el gabinete del gobernador Mauricio Kuri González.

Marco del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, durante evento oficial en el estado

Funcionarios estatales durante actividades oficiales en Querétaro. Del Prete refrendó compromiso con el proyecto del gobernador.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 22, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 22 de enero de 2026. — El secretario de Desarrollo Sustentable de Querétaro, Marco del Prete Tercero, descartó buscar la candidatura a la gubernatura del estado pese a que distintas voces de la vida pública mencionaron su nombre en los últimos meses como posible contendiente. Del Prete anunció que continuará enfocado en su responsabilidad actual dentro del gabinete del gobernador Mauricio Kuri González y respaldará al proyecto del Partido Acción Nacional cuando lleguen los tiempos electorales que marca la ley.

"Hoy quiero comunicar una decisión tomada con serenidad, convicción y visión de largo plazo: no buscaré la candidatura a la gubernatura", informó el funcionario mediante un pronunciamiento público. Del Prete reconoció que los señalamientos sobre una posible candidatura representan un honor, pero explicó que su determinación responde a una visión de largo plazo y a la necesidad de mantenerse concentrado en las tareas prioritarias de su secretaría.

El titular de Desarrollo Sustentable sostuvo que su trayectoria ha estado marcada por un compromiso permanente con el servicio público. "Recibir ese reconocimiento es un honor enorme. Lo agradezco profundamente y lo asumo con la responsabilidad que siempre ha marcado mi vida pública", precisó. Del Prete destacó que seguirá impulsando la inversión, el empleo y la prosperidad desde su cargo actual, responsabilidad encomendada por el mandatario estatal Mauricio Kuri.

"Seguiré entregado de tiempo completo a mi responsabilidad como Secretario de Desarrollo Sustentable, impulsando la inversión, el empleo, la prosperidad y el crecimiento con resultados", aseguró el funcionario. Del Prete enfatizó que cuando lleguen los tiempos que marca la legislación electoral, respaldará al proyecto panista y a quienes resulten candidatos a los distintos cargos de elección popular en Querétaro.

Compromiso con el proyecto de Kuri

"Acompañaré y apoyaré con convicción a la candidata o candidato del PAN a la Gubernatura, a las alcaldías y diputaciones, con lealtad y responsabilidad", señaló Del Prete Tercero. El secretario refrendó su respaldo al proyecto que encabeza Kuri González y aseguró que Querétaro cuenta con un gobierno con rumbo definido y liderazgo consolidado.

"Este gobierno tiene rumbo, tiene resultados y tiene liderazgo. Mi responsabilidad es respaldar ese rumbo desde el trabajo diario y desde los hechos", concluyó el funcionario estatal.

