Detienen a mujer con arma y amenazas escritas en Jalpa de Méndez

FGE y FIRT Olmeca aseguran arma, cartuchos y cartulina amenazante tras flagrancia.

Agentes de la FIRT Olmeca y la FGE durante operativo de detención por tentativa de homicidio en Jalpa de Méndez, Tabasco

Elementos de la FIRT Olmeca participaron en la detención en flagrancia de María "N" en el municipio de Jalpa de Méndez.

Foto: Fiscalía General de Tabasco @FGETabasco.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 18, 2026
Mariana Torres García

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Tabasco, 18 de marzo de 2026.— La Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, detuvo en flagrancia a una mujer identificada como María "N" por tentativa de homicidio en agravio de un hombre.

Durante el operativo se aseguró un arma de fuego, cartuchos útiles y una cartulina con amenazas escritas.

La detención ocurrió en el municipio de Jalpa de Méndez. Además del arma y los cartuchos —incluyendo un cargador abastecido y una bolsa adicional con munición—, los agentes recuperaron una credencial de elector y la tarjeta de circulación de una motocicleta.

La imputada fue puesta a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para continuar con el proceso legal.

En audiencia de continuación inicial por orden cumplida, un juez dictó auto de vinculación a proceso contra José "N" por el delito de homicidio calificado, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En un caso distinto, otro imputado también identificado como José "N" fue vinculado a proceso por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La autoridad judicial le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

La FGE precisó que los tres imputados se presumen inocentes y serán tratados como tales en todas las etapas del procedimiento, en tanto un órgano jurisdiccional no declare su responsabilidad mediante sentencia firme.

sucesos seguridad criminalidad tabasco

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