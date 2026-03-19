Querétaro, 19 de marzo de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González respaldó el endurecimiento de las sanciones contra el maltrato animal en Querétaro y señaló que casos como el de los perros rescatistas Athos y Tango han generado una mayor conciencia social que ha permitido empujar reformas importantes en la legislación estatal y en la actuación de las autoridades.

"Que tengan una consecuencia muy fuerte, que haya una mayor conciencia para que los seres vivientes sean totalmente cuidados", expresó el mandatario.

Kuri González destacó la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, el gobierno estatal y los municipios para atender los delitos contra animales y reducir la impunidad.

Como referencia del trabajo operativo, el gobernador mencionó el volumen de cateos realizados el año pasado en la entidad. "El año pasado hicimos miles de cateos; el segundo lugar hizo cerca de mil", precisó, para ilustrar la intensidad de las acciones de seguridad que, según indicó, también inciden en el combate al maltrato animal en Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri González respaldó sanciones más severas contra el maltrato animal en Querétaro y destacó el impacto social y legislativo del caso de los perros rescatistas Athos y Tango.

El posicionamiento del gobernador se da en el contexto de la llamada Ley Oli, reforma impulsada tras el envenenamiento de Athos y Tango, dos perros de unidades rescatistas que conmocionó a la opinión pública queretana.

Dicha legislación endurece las penas por maltrato animal y reconoce a los animales como seres sintientes dentro del marco legal del estado, un avance que organizaciones de protección animal han señalado como uno de los más relevantes en la materia a nivel nacional.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha detallado cifras específicas de carpetas de investigación abiertas por delitos de maltrato animal durante el presente año ni el número de personas vinculadas a proceso bajo el nuevo marco legal.