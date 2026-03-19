Kuri González pide sanciones más fuertes contra el maltrato animal tras caso Athos y Tango

El gobernador destacó la coordinación entre Fiscalía, estado y municipios para combatir la impunidad en delitos contra animales.

El gobernador Mauricio Kuri González durante declaraciones sobre el fortalecimiento de sanciones contra el maltrato animal en Querétaro en referencia al caso de los perros Athos y Tango

La Ley Oli, impulsada tras el envenenamiento de Athos y Tango, reconoce a los animales como seres sintientes y endurece las penas por maltrato animal en el marco legal del estado de Querétaro.

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Mar 19, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 19 de marzo de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González respaldó el endurecimiento de las sanciones contra el maltrato animal en Querétaro y señaló que casos como el de los perros rescatistas Athos y Tango han generado una mayor conciencia social que ha permitido empujar reformas importantes en la legislación estatal y en la actuación de las autoridades.

"Que tengan una consecuencia muy fuerte, que haya una mayor conciencia para que los seres vivientes sean totalmente cuidados", expresó el mandatario.

Kuri González destacó la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, el gobierno estatal y los municipios para atender los delitos contra animales y reducir la impunidad.

Como referencia del trabajo operativo, el gobernador mencionó el volumen de cateos realizados el año pasado en la entidad. "El año pasado hicimos miles de cateos; el segundo lugar hizo cerca de mil", precisó, para ilustrar la intensidad de las acciones de seguridad que, según indicó, también inciden en el combate al maltrato animal en Querétaro.

El gobernador Mauricio Kuri Gonz\u00e1lez durante declaraciones sobre el fortalecimiento de sanciones contra el maltrato animal en Quer\u00e9taro en referencia al caso de los perros Athos y Tango El gobernador Mauricio Kuri González respaldó sanciones más severas contra el maltrato animal en Querétaro y destacó el impacto social y legislativo del caso de los perros rescatistas Athos y Tango.

El posicionamiento del gobernador se da en el contexto de la llamada Ley Oli, reforma impulsada tras el envenenamiento de Athos y Tango, dos perros de unidades rescatistas que conmocionó a la opinión pública queretana.

Dicha legislación endurece las penas por maltrato animal y reconoce a los animales como seres sintientes dentro del marco legal del estado, un avance que organizaciones de protección animal han señalado como uno de los más relevantes en la materia a nivel nacional.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha detallado cifras específicas de carpetas de investigación abiertas por delitos de maltrato animal durante el presente año ni el número de personas vinculadas a proceso bajo el nuevo marco legal.

gobiernojusticiamaltrato animalmauricio kuri

Reciente

Integrantes del Frente Nacional por la Familia entregan 64 mil firmas contra despenalización del aborto al Congreso de Querétaro, marzo 2026
Legislatura

Frente Nacional por la Familia lleva 64 mil firmas al Congreso de Querétaro para frenar la despenalización del aborto

El Frente Nacional por la Familia registra la movilización ciudadana más amplia en el tema y exige que el pleno declare el 25 de marzo Día Estatal de la Vida.

El alcalde Roberto Cabrera Valencia y el gabinete municipal de San Juan del Río durante la novena edición del programa Miércoles en Ojo de Agua, con atenciones ciudadanas en el Polo de Desarrollo de la localidad
San Juan del Río

Novena edición de Miércoles en Ojo de Agua deja más de 180 atenciones en San Juan del Río

Gabinete municipal completo llegó a la localidad con servicios de salud, obras, desarrollo social y cuidado animal.

Alcalde Roberto Cabrera Valencia durante la entrega de módulo de baños, techumbre y cancha en la telesecundaria Emeterio González de la comunidad de Perales, San Juan del Río
San Juan del Río

San Juan del Río invirtió 18 millones en nueve escuelas durante 2025

Alcalde Roberto Cabrera entregó módulo de baños, techumbre y cancha en la telesecundaria Emeterio González con recursos FAISMUN.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, durante declaraciones a medios de comunicación en las que se deslindó de las decisiones internas del PAN sobre candidaturas electorales
Querétaro

Kuri González deslinda: el PAN decidirá al candidato, no el gobernador

El mandatario queretano afirma que su trabajo es tener un gobierno bien calificado y que el partido determinará a sus figuras más competitivas.