Sentencian a hombre por herir con arma blanca a perra en Querétaro

Fiscalía obtiene condena contra Marco Antonio "N" por herir con objeto punzocortante a la perra "Polainas".

Juez dicta sentencia por maltrato animal contra Marco Antonio "N" por herir a perra en Querétaro

Los hechos contra la perra "Polainas" ocurrieron en un domicilio de la calle Ilusión, en la colonia La Esperanza de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de abril de 2026. — La Fiscalía General del Estado de Querétaro logró sentencia condenatoria contra Marco Antonio "N" por herir con un objeto punzocortante a una perra llamada "Polainas", en un domicilio de la colonia La Esperanza, en la capital queretana.

El fallo, dictado bajo procedimiento abreviado tras la aceptación de responsabilidad del imputado, lo condena a dos años de prisión, multa, pago de reparación del daño y 150 jornadas de medidas para mejorar la convivencia cotidiana, además de suspensión de derechos civiles y políticos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2025, cuando el sentenciado ingresó a un inmueble ubicado sobre la calle Ilusión y agredió a la perra hembra con un arma blanca.

La denuncia interpuesta por los propietarios activó los actos de investigación que derivaron en la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada el 29 de agosto de 2025 por elementos de la Policía de Investigación del Delito.

El caso se inscribe en el nuevo marco sancionador impulsado por la reforma estatal en materia de bienestar animal, conocida como Ley Oli, que reconoce a los animales como seres sintientes y endurece las penas por delitos de crueldad.

Durante la audiencia, una vez expuestos los datos de prueba por parte del Ministerio Público, el imputado aceptó su responsabilidad, lo que habilitó la vía del procedimiento abreviado.

Además de la pena privativa de libertad, el juez de control impuso la amonestación en privado como parte del paquete de sanciones.

La reparación del daño deberá cubrirse conforme a los parámetros fijados en la resolución, aunque la Fiscalía no detalló el monto específico.

La condena llega en un contexto en el que Querétaro ha intensificado la persecución de delitos contra animales.

El pasado 19 de marzo, el gobernador Mauricio Kuri González respaldó el endurecimiento de sanciones contra el maltrato animal y destacó la coordinación entre la Fiscalía, el gobierno estatal y los municipios para reducir la impunidad en este tipo de casos.

En paralelo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Bienestar Animal, que contempla multas de hasta 500 UMAS por conductas de abuso.

Sentencia por maltrato animal refuerza aplicación de la Ley Oli en Querétaro

El caso de "Polainas" es uno de los primeros en judicializarse bajo el andamiaje legal reforzado tras el envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango, hecho que conmocionó a la opinión pública queretana y detonó la reforma que hoy lleva el nombre de Oli, la burrita de Cadereyta víctima de maltrato.

La Fiscalía ha sostenido que la coordinación con policías municipales y la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio capitalino ha sido pieza clave para concretar denuncias que antes difícilmente llegaban a proceso penal.

¿Qué sanciones contempla la Ley Oli por maltrato animal en Querétaro?

La reforma estatal endurece las penas por crueldad animal y faculta a la Fiscalía para investigar estos hechos como delito, no como falta administrativa.

A ello se suma la labor del municipio de Querétaro, que desde 2018 ha realizado más de 8 mil rescates a través de la Unidad de Protección Animal Municipal.

El maltrato animal persiste, sin embargo, como uno de los principales problemas reportados en San Juan del Río y otros municipios del estado, según han reconocido las propias autoridades locales.

La Fiscalía General del Estado señaló que mantendrá la línea de investigación y sanción contra estos delitos, como parte del compromiso institucional por garantizar el respeto a los seres vivos y el cumplimiento de la ley en la entidad.

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