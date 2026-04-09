Querétaro, 9 de abril de 2026. — La cadena comercial OXXO entregó reconocimientos a 82 integrantes de la Fiscalía General del Estado de Querétaro —entre fiscales y elementos de la Policía de Investigación del Delito— por su desempeño en la conducción de indagatorias relacionadas con robos a sus establecimientos en la entidad.
En el mismo acto, representantes de OXXO Región Querétaro distinguieron al fiscal general Víctor Antonio De Jesús Hernández, así como a las directoras Mayra Rufino, de Investigación; Gisela Bárcenas, de Acusación; y al vicefiscal regional Humberto Pérez, por el impulso a las estrategias que han fortalecido la atención de delitos patrimoniales.
El reconocimiento llega en un momento en que la Fiscalía estatal ha acumulado sentencias condenatorias por robo a tiendas de conveniencia en varios municipios del estado.
A finales de marzo, la misma dependencia obtuvo una condena de ocho años de prisión contra un asaltante serial que había golpeado ocho establecimientos con arma de fuego, caso en el que el juez negó cualquier beneficio sustitutivo y ordenó reparación del daño a las víctimas.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 la entidad registró 2 mil 628 carpetas de investigación por robo a negocios, uno de los rubros que más recursos de investigación concentra dentro del universo de 21 mil 772 robos reportados en el estado.
Durante el evento, voceros de la cadena comercial destacaron el trabajo en sinergia entre el sector privado y las instituciones de procuración de justicia, que —señalaron— ha permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la atención a víctimas.
La coordinación institucional se enmarca en el modelo Sinergia por Querétaro, esquema que la Fiscalía General ha impulsado como eje de su estrategia contra delitos patrimoniales y de alto impacto.
La cadena comercial distinguió a 82 fiscales y elementos de la Policía de Investigación del Delito por su labor en casos de robo en Querétaro. rotativo.com.mx
Fiscalía de Querétaro fortalece investigación de delitos patrimoniales con reconocimiento de OXXO
El acto de reconocimiento coincide con el proceso de consolidación de la nueva Unidad Central de Delitos Patrimoniales, estructura aprobada por la LXI Legislatura en agosto de 2025 a partir de una iniciativa del propio fiscal general.
La unidad, que opera bajo la Dirección de Investigación, está dotada de recursos tecnológicos y humanos para atender casos de alta complejidad con múltiples víctimas, particularmente aquellos que afectan al sector comercial formal.
¿Por qué OXXO reconoció a la Fiscalía de Querétaro?
La cadena vinculó la distinción al desempeño del personal en la conducción y mando de investigaciones relacionadas con robos a sus tiendas, un delito que en entidades vecinas se ha disparado pero que en Querétaro se ha mantenido bajo seguimiento ministerial sostenido.
El modelo Sinergia —que en enero de 2026 fue formalizado como obligación jurídica y ya acumula más de mil 800 cateos— incluye dentro de su despliegue operativo el combate a robos, delitos contra la salud, violencia familiar y fraudes financieros, según ha explicado el propio De Jesús Hernández.
La Fiscalía General del Estado reiteró que continuará la línea de investigación y persecución de delitos patrimoniales como parte del compromiso institucional por garantizar el acceso a la justicia en Querétaro.