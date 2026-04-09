De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2025, cuando el sentenciado ingresó a un inmueble ubicado sobre la calle Ilusión y agredió a la perra hembra con un arma blanca.

La denuncia interpuesta por los propietarios activó los actos de investigación que derivaron en la orden de aprehensión, misma que fue cumplimentada el 29 de agosto de 2025 por elementos de la Policía de Investigación del Delito.

El caso se inscribe en el nuevo marco sancionador impulsado por la reforma estatal en materia de bienestar animal, conocida como Ley Oli, que reconoce a los animales como seres sintientes y endurece las penas por delitos de crueldad.

Durante la audiencia, una vez expuestos los datos de prueba por parte del Ministerio Público, el imputado aceptó su responsabilidad, lo que habilitó la vía del procedimiento abreviado.

Además de la pena privativa de libertad, el juez de control impuso la amonestación en privado como parte del paquete de sanciones.

La reparación del daño deberá cubrirse conforme a los parámetros fijados en la resolución, aunque la Fiscalía no detalló el monto específico.

La condena llega en un contexto en el que Querétaro ha intensificado la persecución de delitos contra animales.

El pasado 19 de marzo, el gobernador Mauricio Kuri González respaldó el endurecimiento de sanciones contra el maltrato animal y destacó la coordinación entre la Fiscalía, el gobierno estatal y los municipios para reducir la impunidad en este tipo de casos.

En paralelo, el Poder Ejecutivo envió al Congreso del Estado la iniciativa de Ley de Bienestar Animal, que contempla multas de hasta 500 UMAS por conductas de abuso.

Sentencia por maltrato animal refuerza aplicación de la Ley Oli en Querétaro

El caso de "Polainas" es uno de los primeros en judicializarse bajo el andamiaje legal reforzado tras el envenenamiento de los perros rescatistas Athos y Tango, hecho que conmocionó a la opinión pública queretana y detonó la reforma que hoy lleva el nombre de Oli, la burrita de Cadereyta víctima de maltrato.

La Fiscalía ha sostenido que la coordinación con policías municipales y la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio capitalino ha sido pieza clave para concretar denuncias que antes difícilmente llegaban a proceso penal.

¿Qué sanciones contempla la Ley Oli por maltrato animal en Querétaro?

La reforma estatal endurece las penas por crueldad animal y faculta a la Fiscalía para investigar estos hechos como delito, no como falta administrativa.

A ello se suma la labor del municipio de Querétaro, que desde 2018 ha realizado más de 8 mil rescates a través de la Unidad de Protección Animal Municipal.

El maltrato animal persiste, sin embargo, como uno de los principales problemas reportados en San Juan del Río y otros municipios del estado, según han reconocido las propias autoridades locales.

La Fiscalía General del Estado señaló que mantendrá la línea de investigación y sanción contra estos delitos, como parte del compromiso institucional por garantizar el respeto a los seres vivos y el cumplimiento de la ley en la entidad.