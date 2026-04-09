Querétaro, 9 de abril de 2026. —La comunidad artística de Querétaro tendrá acceso gratuito a una charla especializada sobre derechos de autor el próximo sábado 25 de abril, impartida por Greta Botello, con la que el Centro Queretano de la Imagen busca dotar a creadores locales de herramientas legales para proteger su obra frente al plagio, la reproducción no autorizada y el uso indebido de su material. La sesión comenzará a las 17:00 horas y admitirá un máximo de 20 asistentes bajo formato presencial.
La actividad forma parte del programa de acciones que la Secretaría de Cultura estatal ha impulsado para acercar a creadores y artistas a temas prácticos que suelen quedar fuera de la formación artística tradicional, como la propiedad intelectual, el registro de obra y los mecanismos de defensa ante una violación de derechos. La dependencia estatal, encabezada por Ana Paola López Birlain, ha sostenido que fortalecer la economía cultural local requiere creadores con capacidad para sostener y defender el valor económico de su trabajo.
El tema tiene antecedentes concretos en la entidad. En 2023, Rotativo de Querétaro denunció públicamente un caso de plagio de sus contenidos por parte de un sitio externo que reproducía material sin autorización, lo que llevó al departamento legal del medio a interponer la denuncia correspondiente. Casos similares se han vuelto frecuentes en el entorno digital, donde fotografías, ilustraciones, textos y piezas sonoras circulan sin crédito y sin permiso del autor original, dejando a muchos creadores sin herramientas claras para reclamar la autoría.
La charla busca justamente cerrar esa brecha de información. Los asistentes conocerán los fundamentos legales del derecho de autor en México, los mecanismos de registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y las rutas para actuar cuando su obra es utilizada sin consentimiento. La orientación está dirigida a fotógrafos, ilustradores, diseñadores, músicos, escritores y cualquier creador que produzca obra original susceptible de ser reproducida.
Dónde y cómo registrarse a la charla con Greta Botello
El encuentro se realizará en la sede del Centro Queretano de la Imagen, ubicada en Juárez 66 Sur, Centro Histórico de Santiago de Querétaro. Los interesados pueden solicitar informes y registro a través del correo QueretaroAnalogo@gmail.com. El cupo está limitado a 20 personas debido al formato presencial y a la dinámica de interacción directa con la ponente, por lo que la Secretaría de Cultura recomendó confirmar asistencia con anticipación.
¿A quién está dirigida la charla?
La sesión está abierta a integrantes de la comunidad artística del estado sin requisito de formación previa en materia legal. El enfoque del programa es práctico, con lenguaje accesible para quienes no son abogados pero necesitan comprender cómo funcionan los derechos patrimoniales y morales sobre su obra. La actividad se enmarca en la agenda 2026 del Centro Queretano de la Imagen, espacio que forma parte de la estrategia estatal para vincular creadores locales con proyectos culturales y programas formativos.