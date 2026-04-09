Greta Botello dará charla gratuita sobre derechos de autor en Querétaro

Centro Queretano de la Imagen abre registro para creadores locales con cupo limitado a 20 asistentes presenciales.

Cartel de charla sobre derechos de autor con Greta Botello para artistas de Querétaro en el Centro Queretano de la Imagen

La abogada Greta Botello impartirá la charla sobre derechos de autor dirigida a la comunidad artística queretana el sábado 25 de abril.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de abril de 2026. —La comunidad artística de Querétaro tendrá acceso gratuito a una charla especializada sobre derechos de autor el próximo sábado 25 de abril, impartida por Greta Botello, con la que el Centro Queretano de la Imagen busca dotar a creadores locales de herramientas legales para proteger su obra frente al plagio, la reproducción no autorizada y el uso indebido de su material. La sesión comenzará a las 17:00 horas y admitirá un máximo de 20 asistentes bajo formato presencial.

La actividad forma parte del programa de acciones que la Secretaría de Cultura estatal ha impulsado para acercar a creadores y artistas a temas prácticos que suelen quedar fuera de la formación artística tradicional, como la propiedad intelectual, el registro de obra y los mecanismos de defensa ante una violación de derechos. La dependencia estatal, encabezada por Ana Paola López Birlain, ha sostenido que fortalecer la economía cultural local requiere creadores con capacidad para sostener y defender el valor económico de su trabajo.

El tema tiene antecedentes concretos en la entidad. En 2023, Rotativo de Querétaro denunció públicamente un caso de plagio de sus contenidos por parte de un sitio externo que reproducía material sin autorización, lo que llevó al departamento legal del medio a interponer la denuncia correspondiente. Casos similares se han vuelto frecuentes en el entorno digital, donde fotografías, ilustraciones, textos y piezas sonoras circulan sin crédito y sin permiso del autor original, dejando a muchos creadores sin herramientas claras para reclamar la autoría.

La charla busca justamente cerrar esa brecha de información. Los asistentes conocerán los fundamentos legales del derecho de autor en México, los mecanismos de registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y las rutas para actuar cuando su obra es utilizada sin consentimiento. La orientación está dirigida a fotógrafos, ilustradores, diseñadores, músicos, escritores y cualquier creador que produzca obra original susceptible de ser reproducida.

Dónde y cómo registrarse a la charla con Greta Botello

El encuentro se realizará en la sede del Centro Queretano de la Imagen, ubicada en Juárez 66 Sur, Centro Histórico de Santiago de Querétaro. Los interesados pueden solicitar informes y registro a través del correo QueretaroAnalogo@gmail.com. El cupo está limitado a 20 personas debido al formato presencial y a la dinámica de interacción directa con la ponente, por lo que la Secretaría de Cultura recomendó confirmar asistencia con anticipación.

¿A quién está dirigida la charla?

La sesión está abierta a integrantes de la comunidad artística del estado sin requisito de formación previa en materia legal. El enfoque del programa es práctico, con lenguaje accesible para quienes no son abogados pero necesitan comprender cómo funcionan los derechos patrimoniales y morales sobre su obra. La actividad se enmarca en la agenda 2026 del Centro Queretano de la Imagen, espacio que forma parte de la estrategia estatal para vincular creadores locales con proyectos culturales y programas formativos.

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