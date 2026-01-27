Querétaro, 27 de enero de 2026. —Un hombre identificado como Luis "N", conocido por los alias "Bruce Wayne" y "Víctor Medebil", fue vinculado a proceso por robo de vehículo tras apoderarse de una unidad estacionada en la colonia La Purísima. El imputado dañó el switch de encendido sobre Avenida Cóndor y la autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada.
El acusado utilizó una herramienta metálica para forzar el sistema de encendido del automóvil color negro que se encontraba al exterior de un domicilio en Avenida Cóndor. Una vez que logró encender la unidad, se retiró del lugar conduciendo el vehículo robado, informó la Fiscalía estatal.
El alias "Bruce Wayne" corresponde a un sobrenombre utilizado por el imputado y no tiene relación con el personaje ficticio.
Personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito realizaron actos de investigación que permitieron la identificación del detenido. La captura se concretó con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro, quienes localizaron a Luis "N" en operativos de seguridad pública en la zona.
Vinculación a proceso con prisión preventiva en Querétaro
Durante la audiencia inicial, el juez de control determinó vincular a proceso al detenido tras acreditar datos de prueba suficientes sobre su probable participación en el robo de vehículo en Querétaro. La medida cautelar busca garantizar que el imputado permanezca a disposición de la autoridad judicial durante el proceso.
La Fiscalía explicó que el plazo de dos meses para investigación complementaria permitirá integrar elementos adicionales al expediente. Los investigadores continúan recabando pruebas periciales y testimoniales para fortalecer la carpeta sobre la sustracción del automóvil. El acusado permanece recluido en el Centro de Reinserción Social del estado.
La colonia La Purísima registra incidencia delictiva relacionada con robo de vehículos y autopartes, lo que ha motivado el reforzamiento de operativos preventivos por parte de autoridades municipales y estatales. La Fiscalía mantiene líneas de investigación abiertas para determinar si el detenido participó en otros ilícitos similares en la capital queretana.