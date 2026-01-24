Querétaro — 24 de enero de 2026. — La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por robo a comercio en Querétaro, derivado de hechos ocurridos el 18 de octubre de 2025 en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia El Retablo.
Según la investigación ministerial, el imputado ingresó al establecimiento durante la madrugada y sustrajo diversa mercancía que colocó en la mochila que portaba antes de retirarse del lugar. La cadena comercial afectada opera múltiples sucursales en la zona metropolitana de Querétaro, donde el sector de tiendas de conveniencia enfrenta desafíos recurrentes en materia de seguridad.
El caso cobra relevancia porque el imputado ya se encontraba interno en el Centro de Reinserción Social por su participación en hechos similares relacionados con el delito de robo a comercio en Querétaro, dentro de una carpeta de investigación en agravio de la misma cadena comercial.
Reincidencia documentada en robo a comercio en Querétaro
Durante la audiencia inicial celebrada el 8 de enero de 2026 por citación, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Se trata de su segunda vinculación a proceso por hechos contra establecimientos comerciales de la misma franquicia.
El juez estableció un plazo de un mes de investigación complementaria para integrar las pruebas que permitirán determinar la responsabilidad penal del imputado en los hechos que se le atribuyen. La Fiscalía General del Estado mantiene líneas de investigación abiertas para determinar si existen más eventos similares relacionados con el mismo patrón delictivo.
La estrategia de seguridad comercial en Querétaro incluye coordinación entre autoridades ministeriales y representantes del sector empresarial para fortalecer protocolos de prevención en establecimientos de atención al público las 24 horas. Las tiendas de conveniencia representan uno de los sectores con mayor exposición a incidentes patrimoniales debido a sus horarios extendidos y ubicación en zonas de alta circulación vehicular.