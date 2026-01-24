La ENSU correspondiente al último trimestre de 2025 ubica a la capital queretana en la posición 26 de 91 zonas urbanas evaluadas a nivel nacional.

El municipio se mantiene entre las cinco ciudades capital mejor posicionadas del país en percepción de seguridad, siendo la de mayor población entre ese grupo selecto, con Corregidora y El Marqués situándose también por encima de la media nacional en el indicador.

Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro reporta reducción del ocho por ciento en incidencia delictiva durante 2025 bajo instrucción del presidente municipal Felifer Macías. rotativo.com.mx

La reducción de delitos en Querétaro se concentra particularmente en ilícitos de carácter patrimonial, donde los robos en sus diferentes modalidades disminuyeron 12 por ciento en la anualidad 2025.

El robo de vehículos registró un descenso del 23 por ciento, mientras que el homicidio doloso redujo su incidencia en 20 por ciento durante el mismo periodo evaluado.

Querétaro mantiene estrategia operativa en siete delegaciones municipales

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro atribuye los resultados al trabajo preventivo y operativo implementado en las siete delegaciones del municipio bajo la instrucción del presidente municipal Felifer Macías.

La estrategia de proximidad busca preservar el orden y la tranquilidad mediante acciones coordinadas entre corporaciones policiales y ciudadanía.

El avance en percepción de seguridad coloca a Querétaro en una posición favorable dentro del contexto nacional. La ENSU del INEGI mide trimestralmente la percepción ciudadana sobre seguridad pública en las principales zonas urbanas del país, convirtiéndose en un referente para evaluar políticas públicas en la materia a nivel municipal y estatal.

¿Cómo ha evolucionado la reducción de delitos en Querétaro durante 2025?

La conglomeración urbana integrada por Querétaro, Corregidora y El Marqués representa un caso destacado en el análisis nacional. Las tres demarcaciones superan la media nacional en percepción de seguridad durante el periodo octubre-diciembre de 2025, evidenciando coordinación metropolitana en materia de seguridad pública que trasciende límites administrativos municipales.

Los delitos patrimoniales constituyeron el principal foco de reducción de delitos en Querétaro durante el año 2025. La disminución del 12 por ciento en robos refleja acciones preventivas en espacios públicos, comercios y viviendas que concentran históricamente la mayor incidencia delictiva en zonas urbanas del país según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El comportamiento del robo de vehículos merece atención particular. La reducción del 23 por ciento representa el descenso más significativo entre los indicadores monitoreados por la corporación municipal.

Este delito impacta directamente en la percepción de seguridad ciudadana y en la economía familiar, al representar pérdidas patrimoniales de alto valor para las víctimas.

La incidencia de homicidio doloso, considerado el delito de mayor impacto social, disminuyó 20 por ciento en el municipio de Querétaro durante el año 2025.

Si bien las cifras absolutas de este ilícito suelen ser menores en comparación con delitos patrimoniales, su reducción resulta significativa por tratarse del indicador más grave del espectro delictivo y el que mayor afectación genera en el tejido social.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal mantiene operativos permanentes en las siete delegaciones que integran la demarcación queretana.

El modelo de trabajo privilegia la prevención mediante patrullajes de proximidad, tecnología de videovigilancia y coordinación con instancias estatales y federales para el intercambio de inteligencia operativa.

Los datos de la ENSU del INEGI corresponden a encuestas aplicadas en hogares durante el periodo octubre-diciembre de 2025. El instituto evalúa percepción sobre seguridad, confianza en autoridades, victimización y características de la población objetivo en las principales zonas urbanas del país, generando información estadística que permite comparaciones temporales y geográficas sobre la situación de seguridad pública.