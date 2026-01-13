Querétaro, 13 de enero de 2026. — Protección Civil Municipal informó que el tema de personas que pernoctan o habitan en inmediaciones de las vías del tren México-Querétaro lo atienden autoridades estatales y federales en coordinación con el gobierno municipal ante el inicio de obras ferroviarias.

La dependencia permanece en disposición de colaborar cuando se requiera algún tema de su competencia, explicó Francisco Ramírez, coordinador de Protección Civil.

La estrategia de construcción del tren se lleva a cabo en coordinación entre el gobierno federal, estatal y municipal. Las vías férreas corresponden tanto a la parte federal como a particulares que operan actualmente las rutas, detalló el funcionario.

Protección Civil identificó algunos puntos del primer cuadro de la ciudad y zonas aledañas donde personas pernoctan próximas a las vías. La atención directa del tema corresponde a Desarrollo Urbano y otras dependencias coordinadas entre los tres niveles de gobierno, precisó Ramírez.

"Estamos en la mejor disposición de colaborar cuando requieran algún tema de Protección Civil", sostuvo el coordinador.

Las autoridades han realizado las acciones necesarias para atender el tema de manera coordinada conforme avanza el proyecto ferroviario.

El anuncio de la puesta en marcha de las obras del tren México-Querétaro generó la necesidad de coordinar estrategias para personas que habitan en inmediaciones de las vías férreas.