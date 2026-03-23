México — 23 de marzo de 2026. —Luego de cinco años de litigios y 13 juicios de amparo impulsados por colectivas feministas de todo el país, el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó a distribuir entre su personal una guía técnica de cinco páginas para ofrecer servicios de aborto en el IMSS en las 24 entidades donde el procedimiento está despenalizado. La medida es celebrada por organizaciones como AbortistasMx y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, que la describen como una aceptación tácita de los lineamientos ordenados hace años por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El antecedente directo de esta guía son tres sentencias obtenidas mediante amparos promovidos desde 2023: dos en Chihuahua y una en Oaxaca, en las cuales Tribunales Colegiados ordenaron al IMSS implementar servicios de interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional. En esos procesos participaron 287 personas derechohabientes y beneficiarias del instituto, en colaboración con colectivas de Chihuahua, Oaxaca, Hidalgo, Baja California, Veracruz, Baja California Sur y Quintana Roo.

La guía, de acceso público, establece pasos concretos para la atención: recepción de la solicitante, verificación del sistema de plazos por estado, elaboración de nota médica, firma de consentimiento informado, cita de seguimiento y manejo de complicaciones. También define el tipo de procedimiento según el tiempo de gestación y los plazos legislados por cada entidad federativa.

A diferencia del ISSSTE, que el 23 de enero de 2025 publicó un acuerdo formal en el Diario Oficial de la Federación, el IMSS no oficializó la guía a ese nivel; sin embargo, inició su distribución interna y lanzó una campaña en redes sociales con un canal informativo vía chatbot al número 5545950448, donde las usuarias pueden obtener orientación básica sobre la interrupción legal del embarazo.

Colectivas advierten que los servicios de aborto en el IMSS requieren vigilancia

El Grupo de Información en Reproducción Elegida señaló desde hace una década que el IMSS era el principal obstáculo para el acceso al aborto legal en el país. La organización documentó casos en Jalisco y Puebla donde se negaron interrupciones pese a existir causales legales, y en junio de 2023 presentó un amparo contra una norma interna del instituto que imponía requisitos adicionales como la presentación de testigos firmantes, órdenes judiciales o ultrasonidos previos para acceder al servicio.

En Zacatecas, estado que despenalizó el aborto en noviembre de 2024, el Movimiento Feminista local denunció la falta de insumos y medicamentos en unidades del IMSS para el Bienestar que impiden ejercer la interrupción legal. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2015 y 2023 se registraron 24 mujeres zacatecanas criminalizadas por interrumpir un embarazo.

El escenario nacional muestra avances, pero también tensiones. Actualmente 23 entidades federativas tienen despenalizado el aborto hasta las 12 semanas, y la Secretaría de Salud reporta que las muertes maternas relacionadas con abortos inseguros en México representan el 11.3 por ciento del total de muertes maternas. El Código Penal Federal sigue sin reformarse, aunque los Tribunales Colegiados han declarado su inconstitucionalidad.

Las colectivas que participaron en la estrategia legal advirtieron que "seguiremos monitoreando el cumplimiento de estas sentencias que marcan un precedente importante en el acceso a los servicios de aborto", y subrayaron que el acceso real dependerá de que las unidades cuenten con personal capacitado, insumos disponibles y condiciones óptimas de atención, particularmente en los estados que aún no han reformado sus códigos penales locales.