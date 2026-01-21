Querétaro, 21 de enero de 2026. — Alcohólicos Anónimos en Querétaro desarrolla la Semana de Información Compartiendo Esfuerzos del 19 al 25 de enero para difundir alternativas de apoyo a personas con alcoholismo.

La comunidad opera 180 grupos activos en el estado que ofrecen sesiones gratuitas de ayuda mutua, coordinadas con instituciones del sector salud como el IMSS y centros de rehabilitación avalados, informó la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos Área Querétaro.

Las actividades informativas se realizan en hospitales, salas de espera, iglesias y espacios comunitarios distribuidos por zonas geográficas, sin contar con una sede única.

Los grupos de Alcohólicos Anónimos mantienen presencia mediante ruedas de prensa y acciones de vinculación institucional que fortalecen los programas de acompañamiento para la continuidad del proceso de recuperación.

Integrantes de AA precisaron que los 180 grupos funcionan con participación voluntaria de hombres y mujeres bajo el principio de ayuda mutua gratuita.

Familias queretanas reciben información sobre alternativas de apoyo para atención del alcoholismo en espacios comunitarios. rotativo.com.mx

El programa no establece tiempos definidos de permanencia porque la recuperación se trabaja día a día, bajo la consigna "solo por hoy", y el único requisito para integrarse es el deseo de dejar la bebida.

La comunidad subrayó su independencia de partidos políticos, religiones y organizaciones externas, mientras que la coordinación con el sector salud permite canalizar casos desde hospitales hacia los grupos de apoyo.

"Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo", explicaron representantes del programa.

Como antecedente histórico, AA recordó que el primer grupo en Querétaro se fundó en 1946, mientras que la primera junta informativa se realizó en 1966 en el Templo de Santa Clara.

A nivel internacional, un artículo publicado en The Saturday Evening Post el 1 de marzo de 1941 impulsó el crecimiento de la comunidad de ayuda mutua en Estados Unidos y posteriormente en otros países.