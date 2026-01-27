Exportaciones de México crecen 17.2% en diciembre de 2025

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 27, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

México, 27 de enero de 2026. — Las exportaciones mexicanas alcanzaron 60 mil 651 millones de dólares en diciembre de 2025, cifra superior en 17.2 por ciento a la del mismo mes de 2024.

El incremento resultó del crecimiento de 19.5 por ciento en exportaciones no petroleras y de una caída de 32.9 por ciento en las petroleras, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El sector manufacturero lideró el crecimiento con ventas por 55 mil 615 millones de dólares y un avance anual de 20.6 por ciento.

Los aumentos más importantes se registraron en maquinaria y equipo especial para industrias diversas con 93.4 por ciento, productos de la minerometalurgia con 41.2 por ciento y equipos eléctricos y electrónicos con 15.2 por ciento, detalló el organismo.

Las exportaciones dirigidas a Estados Unidos crecieron 17.9 por ciento a tasa anual mientras que las canalizadas al resto del mundo avanzaron 28 por ciento.

El mercado estadounidense mantuvo su participación de 83.7 por ciento del total de exportaciones no petroleras durante 2025, precisó el INEGI.

Sector automotriz frena crecimiento exportador

El sector automotriz registró un crecimiento marginal de 0.8 por ciento anual con exportaciones por 15 mil 76 millones de dólares en diciembre.

Las ventas a Estados Unidos cayeron 3.7 por ciento mientras que las dirigidas a otros mercados aumentaron 30.9 por ciento, compensando parcialmente la reducción al principal socio comercial.

En contraste, las exportaciones manufactureras no automotrices sumaron 40 mil 538 millones de dólares con un alza de 30.1 por ciento.

Este desempeño convirtió al sector en el principal motor del crecimiento exportador mexicano durante el último mes de 2025, explicó el instituto.

¿Qué sectores impulsaron las exportaciones en diciembre de 2025?

El equipo profesional y científico creció 5.4 por ciento mientras que los productos agropecuarios y pesqueros cayeron 12.7 por ciento con ventas de mil 877 millones de dólares.

Las exportaciones extractivas se ubicaron en mil 637 millones de dólares con un alza anual de 36.4 por ciento, indicó el reporte.

Para el año completo 2025, México exportó 664 mil 837 millones de dólares, cifra superior en 7.6 por ciento a la de 2024.

Las exportaciones no petroleras sumaron 643 mil 592 millones de dólares con crecimiento de 9.3 por ciento, consolidando la diversificación de la oferta exportadora mexicana en los mercados internacionales.

