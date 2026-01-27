México, 27 de enero de 2026. — Las exportaciones mexicanas alcanzaron 60 mil 651 millones de dólares en diciembre de 2025, cifra superior en 17.2 por ciento a la del mismo mes de 2024.
El incremento resultó del crecimiento de 19.5 por ciento en exportaciones no petroleras y de una caída de 32.9 por ciento en las petroleras, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El sector manufacturero lideró el crecimiento con ventas por 55 mil 615 millones de dólares y un avance anual de 20.6 por ciento.
Los aumentos más importantes se registraron en maquinaria y equipo especial para industrias diversas con 93.4 por ciento, productos de la minerometalurgia con 41.2 por ciento y equipos eléctricos y electrónicos con 15.2 por ciento, detalló el organismo.
Las exportaciones dirigidas a Estados Unidos crecieron 17.9 por ciento a tasa anual mientras que las canalizadas al resto del mundo avanzaron 28 por ciento.
El mercado estadounidense mantuvo su participación de 83.7 por ciento del total de exportaciones no petroleras durante 2025, precisó el INEGI.
Sector automotriz frena crecimiento exportador
El sector automotriz registró un crecimiento marginal de 0.8 por ciento anual con exportaciones por 15 mil 76 millones de dólares en diciembre.
Las ventas a Estados Unidos cayeron 3.7 por ciento mientras que las dirigidas a otros mercados aumentaron 30.9 por ciento, compensando parcialmente la reducción al principal socio comercial.
En contraste, las exportaciones manufactureras no automotrices sumaron 40 mil 538 millones de dólares con un alza de 30.1 por ciento.
Este desempeño convirtió al sector en el principal motor del crecimiento exportador mexicano durante el último mes de 2025, explicó el instituto.
¿Qué sectores impulsaron las exportaciones en diciembre de 2025?
El equipo profesional y científico creció 5.4 por ciento mientras que los productos agropecuarios y pesqueros cayeron 12.7 por ciento con ventas de mil 877 millones de dólares.
Las exportaciones extractivas se ubicaron en mil 637 millones de dólares con un alza anual de 36.4 por ciento, indicó el reporte.
Para el año completo 2025, México exportó 664 mil 837 millones de dólares, cifra superior en 7.6 por ciento a la de 2024.
Las exportaciones no petroleras sumaron 643 mil 592 millones de dólares con crecimiento de 9.3 por ciento, consolidando la diversificación de la oferta exportadora mexicana en los mercados internacionales.