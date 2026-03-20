San Lorenzo, Nopala de Villagrán, Hidalgo, 20 de marzo de 2026. —Con vestuarios elaborados a partir de materiales reciclados y una pasarela de inspiración carnavalesca, alumnos de la Telesecundaria 524 de la comunidad de San Lorenzo celebraron este viernes la llegada de la primavera con un desfile escolar y la coronación de sus reyes 2026.
Sofía Villafuerte Remigio y José Pablo Jiménez Huitrón recibieron las coronas ante compañeros, maestros y familias reunidos en el plantel.
Alumnos desfilan con vestuarios elaborados con materiales reciclados durante la celebraci\u00f3n del equinoccio de primavera en la telesecundaria. rotativo.com.mx
El evento, organizado por la propia comunidad escolar, aprovechó el equinoccio de primavera para montar una festividad donde el ingenio sustituyó al gasto: los participantes confeccionaron sus trajes con materiales de reúso, dando al desfile un carácter tanto festivo como ambiental.
La celebración reunió a los grupos del plantel en torno a la temática de carnaval, que sirvió de hilo conductor para los vestuarios y la ambientación de la ceremonia de coronación.