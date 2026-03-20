Coronan a reyes de primavera en Telesecundaria 524 de San Lorenzo, Nopala de Villagrán

Alumnos desfilan con vestuarios elaborados con materiales reciclados en celebración del equinoccio.

Sofía Villafuerte Remigio y José Pablo Jiménez Huitrón, reyes de primavera 2026 de la Telesecundaria 524 de San Lorenzo, Nopala de Villagrán, Hidalgo

Sofía Villafuerte Remigio, reina de primavera 2026, coronada este viernes en la Telesecundaria 524 de San Lorenzo, Nopala de Villagrán.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Lorenzo, Nopala de Villagrán, Hidalgo, 20 de marzo de 2026. —Con vestuarios elaborados a partir de materiales reciclados y una pasarela de inspiración carnavalesca, alumnos de la Telesecundaria 524 de la comunidad de San Lorenzo celebraron este viernes la llegada de la primavera con un desfile escolar y la coronación de sus reyes 2026.

Sofía Villafuerte Remigio y José Pablo Jiménez Huitrón recibieron las coronas ante compañeros, maestros y familias reunidos en el plantel.

Sof\u00eda Villafuerte Remigio y Jos\u00e9 Pablo Jim\u00e9nez Huitr\u00f3n, reyes de primavera 2026 de la Telesecundaria 524 de San Lorenzo, Nopala de Villagr\u00e1n, Hidalgo Alumnos desfilan con vestuarios elaborados con materiales reciclados durante la celebraci\u00f3n del equinoccio de primavera en la telesecundaria. rotativo.com.mx

El evento, organizado por la propia comunidad escolar, aprovechó el equinoccio de primavera para montar una festividad donde el ingenio sustituyó al gasto: los participantes confeccionaron sus trajes con materiales de reúso, dando al desfile un carácter tanto festivo como ambiental.

La celebración reunió a los grupos del plantel en torno a la temática de carnaval, que sirvió de hilo conductor para los vestuarios y la ambientación de la ceremonia de coronación.

Alumnos desfilan con vestuarios elaborados con materiales reciclados durante la celebración del equinoccio de primavera en la telesecundaria.

Sof\u00eda Villafuerte Remigio y Jos\u00e9 Pablo Jim\u00e9nez Huitr\u00f3n, reyes de primavera 2026 de la Telesecundaria 524 de San Lorenzo, Nopala de Villagr\u00e1n, HidalgoAlumnos desfilan con vestuarios elaborados con materiales reciclados durante la celebración del equinoccio de primavera en la telesecundaria.

Alumnos desfilan con vestuarios elaborados con materiales reciclados durante la celebración del equinoccio de primavera en la telesecundaria.

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