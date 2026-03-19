Ciudad de México, 19 de marzo de 2026. — El programa México te Abraza ha brindado más de un millón de servicios a mexicanos repatriados desde su puesta en marcha, con atención que abarca desde alimentación y consultas médicas hasta afiliación al IMSS, acceso a créditos Infonavit y tarjetas para envío de remesas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la conferencia matutina de este miércoles.

En total, la estrategia ha registrado 189 mil 830 repatriaciones: 154 mil 72 por vía terrestre y 35 mil 758 aéreas.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, precisó que en el programa participan 34 dependencias federales.

Del 20 de enero de 2025 al 18 de marzo de 2026, los Centros de Atención recibieron a 130 mil 414 personas: 94 mil 656 en puntos de la frontera norte y el resto en Villahermosa, Tabasco, y Tapachula, Chiapas, que son los principales destinos de los vuelos de deportación.

Entre los servicios del programa México te Abraza destacan 382 mil 87 raciones de alimento entregadas, 57 mil atenciones médicas, más de 98 mil 600 afiliaciones al IMSS y 14 mil 228 empleos formales gestionados.

Además, se emitieron más de 93 mil copias certificadas de actas de nacimiento y CURP, se distribuyeron 114 mil 892 tarjetas Bienestar Paisano con dos mil pesos cada una, y se incorporó a más de 42 mil personas a programas sociales federales.

Tarjeta FINABIEN, IMSS e Infonavit: los apoyos para migrantes en Estados Unidos

Para quienes permanecen en territorio estadounidense con permiso de trabajo, el programa ofrece acceso a la tarjeta FINABIEN para remesas desde Estados Unidos, que permite enviar dinero a menor costo, con mejor tipo de cambio y sin el impuesto del uno por ciento aplicable a transferencias en efectivo.

Al 18 de marzo, el programa acumula más de un millón de servicios, entre ellos 114 mil 892 tarjetas Bienestar Paisano, 98 mil afiliaciones al IMSS y 30 mil 932 tarjetas para envío de remesas. Foto: Presidencia de la República.

Al 18 de marzo, se han emitido 132 mil 827 tarjetas, superando la meta inicial de 100 mil. La directora general de Financiera para el Bienestar, María del Rocío Mejía Flores, indicó que la tarjeta también permite pagar aportaciones al IMSS, guardar hasta 20 mil dólares y realizar compras en línea. Puede solicitarse en gob.mx/finabien, tarjetafinabien.com/us y miconsulado.sre.gob.mx.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, detalló que el Programa de Trabajadores Independientes permite a los mexicanos en el exterior afiliarse de forma voluntaria por mil 906 pesos mensuales —equivalente a 107 dólares— con acceso a seguro médico, invalidez, vida, ahorro para el retiro y estancias infantiles.

El padrón actual es de 19 mil 502 personas, de las cuales 2 mil 337 ya completaron sus semanas de cotización y están pensionadas. Para registrarse se requiere CURP, número de seguridad social, teléfono y correo electrónico en imss.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señaló que el programa Infonavit sin Fronteras permite a los migrantes que migraron con un crédito de vivienda activo realizar sus pagos mensuales, anticipados o liquidar el saldo desde Estados Unidos sin comisión por envío.

Actualmente, más de tres mil migrantes liquidan sus créditos a través de este esquema, y se trabaja para que próximamente sea posible utilizar el ahorro de la subcuenta de vivienda para comprar, construir o remodelar.

¿Qué apoyos recibe un mexicano deportado al llegar a México?

Al arribar a un Centro de Atención de México te Abraza —ya sea en aeropuertos de Villahermosa o Tapachula, o en puntos fronterizos terrestres— los repatriados pueden acceder a servicios de higiene personal, atención médica, asesoría jurídica en caso de maltrato, traslado a su lugar de origen, tarjeta Bienestar Paisano con dos mil pesos e incorporación a programas sociales federales. Más de 11 mil mujeres han recibido atención especializada dentro de este esquema.