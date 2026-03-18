México, 18 de marzo de 2026. — La migración de la mariposa monarca está en el centro de una coordinación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ya operan mesas de trabajo entre las tres naciones para frenar el deterioro que enfrenta esta especie a lo largo de su recorrido por América del Norte, donde la deforestación en los santuarios de Michoacán y la escasez de alimento en territorio estadounidense figuran entre las amenazas más urgentes.

La población de la monarca ha registrado descensos sostenidos en los últimos años, vinculados tanto al avance de la tala en los bosques de hibernación del eje neovolcánico —que abarca Michoacán y el Estado de México— como al uso extendido de glifosato en cultivos de Estados Unidos, herbicida que destruye el algodoncillo, planta esencial en la dieta de la especie durante la migración.

"Sí hay pláticas, Semarnat, tanto con Canadá como con Estados Unidos", precisó Sheinbaum durante la conferencia matutina, al ser cuestionada sobre los avances en la protección de la especie.

La mandataria señaló que Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, encabeza los trabajos de coordinación internacional.

Conanp refuerza vigilancia en santuarios de Michoacán

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas intensifica sus operaciones en los principales sitios de hibernación, según informó la presidenta.

Sin embargo, Sheinbaum reconoció que la conservación del hábitat en México representa solo una parte del problema: "uno de los problemas es justamente el alimento ahí en Estados Unidos", indicó, en referencia al impacto del glifosato sobre el trayecto migratorio fuera del territorio nacional.

¿Por qué es clave la disponibilidad de alimento en Estados Unidos para la monarca?

La mariposa recorre entre tres y cuatro mil kilómetros desde Canadá hasta los santuarios mexicanos. Durante ese trayecto, depende del algodoncillo para alimentarse y completar la migración.

La reducción de esta planta en zonas agrícolas de Estados Unidos debilita a las colonias antes de que alcancen los bosques de hibernación, lo que afecta directamente la tasa de supervivencia de la especie.

Más allá del valor ecológico, la monarca sostiene una industria turística relevante en Michoacán: los santuarios de Angangueo, Ocampo y Zitácuaro reciben anualmente decenas de miles de visitantes durante la temporada de hibernación, entre noviembre y marzo, lo que convierte la conservación de la especie en un asunto con impacto directo en la economía regional.

Hasta el momento, ni Semarnat ni Conanp han dado a conocer el calendario ni los compromisos concretos derivados de las mesas de trabajo trilaterales.