Hallan sin vida al secretario del Ayuntamiento de Áporo, Michoacán

La Fiscalía michoacana confirma el hallazgo del funcionario en un predio del tramo carretero Rincón de Soto.

Vehículos de la Fiscalía de Michoacán en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo donde fue hallado el secretario del Ayuntamiento

La Fiscalía General del Estado de Michoacán investiga a tres personas por el secuestro y homicidio del funcionario municipal.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 07, 2026
Mariana Torres García

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México, 7 de abril de 2026. —Pedro Valencia Cerecero, secretario del Ayuntamiento de Áporo, fue localizado sin vida la noche del domingo en un predio ubicado en el tramo carretero Rincón de Soto-Áporo, en el oriente de Michoacán, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE). El hallazgo cierra un episodio que mantenía en alerta a las autoridades del municipio desde el reporte de su desaparición y abre una investigación por secuestro y homicidio agravado contra tres personas vinculadas al caso.

La FGE michoacana informó que el cuerpo del funcionario fue identificado por familiares en las instalaciones del Servicio Médico Forense, después de que elementos de la Policía Estatal acordonaran el predio donde fue encontrado. La dependencia precisó que las tres personas bajo investigación fueron señaladas como presuntas responsables tanto del secuestro como del posterior homicidio del servidor público, sin que hasta el momento se haya informado de detenciones formales.

Áporo es uno de los municipios más pequeños de Michoacán, con apenas tres mil habitantes según el último censo del INEGI, y se ubica en la región oriente del estado, colindante con la zona de la Mariposa Monarca. La región ha registrado en años recientes presencia de células de La Familia Michoacana y de grupos disidentes derivados de la fragmentación de Los Caballeros Templarios.

El asesinato de Valencia Cerecero se suma a la serie de ataques contra funcionarios municipales registrados en Michoacán durante el primer trimestre de 2026, en una entidad donde la violencia política ha mantenido a la administración federal en estado permanente de despliegue de fuerzas. El gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, no había emitido postura sobre el caso al cierre de esta redacción.

Hasta el momento, ni el Ayuntamiento de Áporo ni la Secretaría de Gobierno michoacana han informado sobre el reforzamiento de medidas de seguridad para el resto de los integrantes del cabildo municipal tras el homicidio del secretario.

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