Querétaro, 19 de marzo de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González descartó intervenir en las decisiones internas del PAN sobre candidaturas para futuros procesos electorales, incluida la posible participación del exmandatario Francisco Domínguez Servién, y dejó en manos de la dirigencia partidista la determinación de sus figuras más competitivas.

"Mi único trabajo es tener un gobierno bien calificado y el partido mandará al más competitivo", afirmó el mandatario estatal.

Al ser cuestionado sobre las definiciones rumbo a los próximos comicios, Kuri González subrayó que su enfoque está en los resultados de su administración y no en la vida interna del PAN en Querétaro.

El gobernador reiteró que respaldará las decisiones que se tomen desde las instancias partidistas, tanto en la entidad como en otros estados con procesos relevantes.

"Que le vaya muy bien a Jalisco, a Nuevo León y a la Ciudad de México y tendrá todo nuestro apoyo siempre", indicó.

El posicionamiento del gobernador ocurre en un contexto en el que distintos actores del blanquiazul queretano han sido mencionados como posibles perfiles para la sucesión, entre ellos el exgobernador Domínguez Servién, quien encabezó la administración estatal de 2015 a 2021.

Hasta el momento, el PAN no ha emitido postura oficial sobre el inicio formal del proceso de definición de candidaturas en Querétaro.