Caen tres presuntos del CJNG con armas de fuego en Chiapas

Elementos estatales aseguran armas de fuego durante la captura de tres presuntos integrantes del cártel.

Operativo de la SSP Chiapas con detenidos del CJNG y armas de fuego aseguradas durante intervención estatal

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas durante el operativo en el que fueron capturados los tres presuntos integrantes del CJNG.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Abr 07, 2026
Mariana Torres García

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México, 7 de abril de 2026. —Tres hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron capturados en Chiapas durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) estatal, dependencia que confirmó el aseguramiento de armas de fuego durante la intervención.

La detención se suma a la serie de acciones recientes desplegadas en la frontera sur contra células del crimen organizado.

La SSP Chiapas informó que los tres sujetos quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente, a la que también se entregó el armamento decomisado. La detención se enmarca en la estrategia federal de seguridad que coordina al Gabinete de Seguridad con las corporaciones estatales para inhibir la operación de grupos delictivos en la región.

Chiapas se ha convertido en los últimos meses en uno de los puntos prioritarios para las autoridades federales y estatales por la presencia documentada de células del CJNG y del Cártel de Sinaloa, así como por la disputa territorial entre ambas organizaciones.

La detención de este lunes se agrega a la captura previa de un jefe de célula del Cártel de Chiapas y Guatemala reportada en días anteriores en la misma entidad.

Hasta el momento, ni la SSP estatal ni la Fiscalía General del Estado han precisado la identidad de los tres detenidos ni el municipio exacto donde se ejecutó el operativo. Tampoco se ha emitido postura sobre la cantidad y tipo específico de armas largas o cortas decomisadas durante la acción.

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