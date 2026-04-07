México, 7 de abril de 2026. —Tres hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación fueron capturados en Chiapas durante un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) estatal, dependencia que confirmó el aseguramiento de armas de fuego durante la intervención.
La detención se suma a la serie de acciones recientes desplegadas en la frontera sur contra células del crimen organizado.
La SSP Chiapas informó que los tres sujetos quedaron a disposición de la autoridad ministerial competente, a la que también se entregó el armamento decomisado. La detención se enmarca en la estrategia federal de seguridad que coordina al Gabinete de Seguridad con las corporaciones estatales para inhibir la operación de grupos delictivos en la región.
Chiapas se ha convertido en los últimos meses en uno de los puntos prioritarios para las autoridades federales y estatales por la presencia documentada de células del CJNG y del Cártel de Sinaloa, así como por la disputa territorial entre ambas organizaciones.
La detención de este lunes se agrega a la captura previa de un jefe de célula del Cártel de Chiapas y Guatemala reportada en días anteriores en la misma entidad.
Hasta el momento, ni la SSP estatal ni la Fiscalía General del Estado han precisado la identidad de los tres detenidos ni el municipio exacto donde se ejecutó el operativo. Tampoco se ha emitido postura sobre la cantidad y tipo específico de armas largas o cortas decomisadas durante la acción.