México, 30 de marzo de 2026. — Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) interceptaron una embarcación con aproximadamente 650 kilogramos de presunta cocaína y 350 litros de combustible a 61 millas náuticas —casi 113 kilómetros— al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y capturaron a seis personas que la tripulaban.

El operativo contó con información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta (JIATF South) de Estados Unidos, según informó el Gabinete de Seguridad.

El puerto michoacano se mantiene como epicentro de la vigilancia naval contra el narcotráfico marítimo en el Pacífico. Fue precisamente frente a Lázaro Cárdenas donde en octubre de 2024 la Armada ejecutó el mayor golpe de la administración actual: el decomiso de 8.3 toneladas de cocaína en una sola operación que involucró seis embarcaciones, incluyendo unidades semisumergibles.

Con el aseguramiento de este lunes, la Marina acumula más de 10 toneladas de cocaína decomisadas en operaciones marítimas durante 2026 y supera las 62 toneladas en altamar desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Para la intercepción se desplegó una patrulla oceánica de la Armada, respaldada por una aeronave de ala fija, otra de ala móvil y tres patrullas interceptoras.

La embarcación asegurada —una lancha menor equipada con tres motores fuera de borda— transportaba 14 bultos tipo costalilla con 580 paquetes de polvo blanco con características similares al clorhidrato de cocaína, cuyo peso será confirmado por la autoridad ministerial.

Elementos de la Armada de México durante la intercepción de la embarcación con 650 kilogramos de presunta cocaína al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. rotativo.com.mx

Más de 1.3 millones de dosis fuera de circulación en Michoacán

Las autoridades estimaron que el decomiso generó una afectación económica de aproximadamente 150 millones de pesos al crimen organizado e impidió la distribución de más de un millón 300 mil dosis.

La coordinación del operativo involucró a la SSPC y la Fiscalía General de la República (FGR), además de la Semar como fuerza operativa principal.

La intensificación de patrullajes navales en el Pacífico responde a un contexto particular: tras acciones unilaterales de Estados Unidos contra narcolanchas en aguas cercanas a México a inicios de año, la Armada reforzó su presencia con patrullajes oceánicos extendidos y vigilancia aérea constante.

Solo en 2025, los operativos navales permitieron decomisar alrededor de 40 toneladas de cocaína en litorales de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Colima, lo que consolidó al corredor del Pacífico como la ruta marítima prioritaria del narcotráfico hacia Norteamérica.

¿Qué sigue para los seis detenidos frente a Lázaro Cárdenas?

Los tripulantes fueron informados de sus derechos y quedaron a disposición de las autoridades competentes junto con la droga, la embarcación y el combustible asegurados.

La FGR determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación por delitos contra la salud. Las acciones de vigilancia marítima en la zona continúan como parte de la estrategia federal para debilitar las estructuras logísticas del narcotráfico en el Pacífico.