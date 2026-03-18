México, 18 de marzo de 2026. — El estreno de Psicópata, el Asesino del Conejo Blanco reabre el debate sobre los retos del cine mexicano: producir thrillers con narrativa compleja, efectos especiales y personajes de alta densidad psicológica dentro de presupuestos acotados y calendarios de rodaje reducidos.

La película llega este miércoles a todos los cines del país con un elenco que incluye a Andrés Almeida, José Meléndez y Adriana Yáñez.

La trama gira en torno a la persecución de un asesino serial conocido como "el Conejo Blanco", un personaje que deja pistas sangrientas mientras dos detectives lo rastrean.

En entrevista con Rotativo, Almeida, quien interpreta al detective Eder, explicó que la historia va más allá de la cacería policial. "Es un psicópata que está suelto y dos detectives están tras él. Cada personaje también tiene sus propias dificultades y motivaciones para encontrarlo", señaló.

Meléndez da vida al antagonista Ariel, mientras que Yáñez interpreta a Nora, una mujer con trastorno de identidad disociativo que despliega distintas personalidades a lo largo de la historia, uno de los elementos que el equipo destaca como diferenciador respecto a otros thrillers del cine mexicano recientes.

Explosiones, peleas y poco tiempo: los desafíos de producción

Para el escritor y productor Fernando Rovzar, el mayor obstáculo fue trasladar un guion complejo a la pantalla bajo condiciones de producción limitadas. "Uno nunca empieza a hacer una película pensando que va a ser mala, pero siempre existe la posibilidad de que algo salga mal: que se acabe el tiempo, el dinero o que haya que cortar escenas", indicó.

La producción incluyó secuencias con explosiones y peleas coreografiadas, todo dentro de un periodo de rodaje acotado y presupuesto limitado, según reveló el productor Fernando Rovzar.

El proyecto implicó secuencias con explosiones, peleas coreografiadas y efectos especiales, todo comprimido en un periodo de rodaje que Rovzar describió como típico de la industria cinematográfica nacional: ambicioso en contenido, austero en recursos.

Esa tensión, según el productor, es una constante que define las condiciones en que se desarrolla buena parte del cine mexicano independiente.

¿Qué hace diferente a este thriller respecto a otros del cine mexicano?

El equipo apuesta por una narrativa psicológica que exige mayor atención del espectador, alejándose del thriller de acción directa. Almeida subrayó que los personajes están construidos desde la ambigüedad moral.

"Todos son de carne y hueso. Uno puede generar empatía tanto con el mal como con el bien de cada uno, y esa dualidad también existe en la vida", expresó.

Más allá de la propuesta narrativa, los creadores coincidieron en que el desempeño durante los primeros días de exhibición definirá la permanencia de la película en cartelera.

"Hay una gran diferencia entre ver una película en casa y vivir la experiencia colectiva en el cine. Para el cine mexicano, el primer fin de semana es muy importante", advirtieron.

La cinta compite en cartelera contra producciones internacionales de mayor presupuesto, en un entorno donde el apoyo del público local resulta determinante para que más proyectos nacionales lleguen a la pantalla grande.