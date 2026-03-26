Grupo Frontera lanza el himno oficial de México para el Mundial 2026

La banda norteña compone el único sencillo autorizado para acompañar a la selección mexicana en la justa mundialista.

Grupo Frontera presenta Un solo corazón himno oficial selección mexicana Mundial 2026 en Ciudad de México

Grupo Frontera interpretó 'Un solo corazón' en un evento exclusivo para medios y aficionados en la capital del país.

Foto: IG/ @grupofrontera.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 26, 2026
Mariana Torres García

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México, 26 de marzo de 2026. — La selección mexicana de fútbol ya tiene banda sonora para la Copa del Mundo 2026. Grupo Frontera presentó 'Un solo corazón', el único tema oficial autorizado para acompañar al Tricolor en el torneo que arrancará el próximo 11 de junio en sedes de México, Estados Unidos y Canadá.

El sencillo, distribuido en exclusiva por Amazon Music, se reveló durante un evento en el Auditorio BlackBerry de la Ciudad de México.

La agrupación de música regional norteña, que figura entre los 50 artistas con mayor audiencia a nivel global, compuso el tema como una pieza pensada desde el arraigo futbolero mexicano.

No se trata de un jingle comercial ni de una colaboración de último momento: los propios jugadores de la selección escucharon el sencillo antes de su lanzamiento público.

Grupo Frontera presenta Un solo coraz\u00f3n himno oficial selecci\u00f3n mexicana Mundial 2026 en Ciudad de M\u00e9xico Grupo Frontera interpretó 'Un solo corazón' en un evento exclusivo para medios y aficionados en la capital del país. Foto: IG/ @grupofrontera.

"La pensamos para la selección, para los muchachos y el aficionado mexicano", explicó el vocalista Adelaido 'Payo' Solís.

Según el cantante, los futbolistas convivieron con la banda, conocieron la letra y reaccionaron con entusiasmo.

El título del sencillo apunta a una idea que rebasa la cancha: el respaldo al equipo nacional no se limita a los 26 convocados. Solís lo planteó con claridad al describir cómo millones de familias se reunirán frente al televisor con "una carnita asada para ver todos juntos" cada partido del Tricolor.

Grupo Frontera consolida su alcance global con el Mundial 2026

Que una banda de regional mexicano firme el himno mundialista marca un giro respecto a ediciones anteriores, donde artistas pop o de rock solían ocupar ese espacio.

Grupo Frontera presenta Un solo coraz\u00f3n himno oficial selecci\u00f3n mexicana Mundial 2026 en Ciudad de M\u00e9xico Grupo Frontera interpretó 'Un solo corazón' en un evento exclusivo para medios y aficionados en la capital del país. Foto: IG/ @grupofrontera.

La elección de Grupo Frontera refleja el peso que el género norteño ha ganado en la industria musical internacional durante los últimos tres años, un fenómeno que colocó a la agrupación en circuitos de festivales masivos en Estados Unidos y América Latina.

¿Dónde se puede escuchar 'Un solo corazón'?

El tema está disponible desde hoy en la plataforma Amazon Music. Se espera que la canción forme parte de la transmisión oficial de los partidos de México y suene en los tres estadios sede donde el Tricolor disputará la fase de grupos a partir de junio.

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