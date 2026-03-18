Ciudad de México, 18 de marzo de 2026. — Una adulta mayor propietaria en Amatlán de Quetzalcóatl, localidad de alta plusvalía en el municipio de Tepoztlán, presentó una denuncia penal contra el actor Mauricio Ochmann por los presuntos delitos de despojo y daños a su propiedad.

La Fiscalía General del Estado de Morelos registró la querella bajo el número de carpeta SC02/665/2025 y ya emitió medidas cautelares en favor de la denunciante.

Ingrid Margarita, identificada como propietaria de la vivienda, acusa que tras la adquisición de un terreno contiguo por parte del actor, personal de su seguridad privada —presuntamente armado— derribó el muro perimetral de su propiedad. De acuerdo con la denuncia, el objetivo habría sido eliminar la separación física entre ambos predios.

La querella fue difundida inicialmente por el periodista Francisco Zea y retomada posteriormente por medios locales de Morelos.

Según la versión de la afectada, Ochmann habría instalado posteriormente una puerta en la zona intervenida de uso exclusivo, lo que le habría impedido ejercer el derecho de servidumbre de paso que le correspondía como propietaria colindante.

El acceso a su propia vivienda quedó así comprometido, según el señalamiento.

El Foro Morelense de Abogados, representado por Pedro Martínez Bello, lleva la defensa legal de Ingrid Margarita. La Fiscalía estatal confirmó tanto la recepción de la querella como la implementación de las medidas de protección, sin proporcionar mayores detalles sobre el avance del proceso ni las diligencias previstas.

Hasta el momento, Mauricio Ochmann no ha emitido declaraciones públicas sobre los señalamientos, ni sus representantes legales han dado a conocer su postura al respecto.

La Fiscalía General del Estado de Morelos tampoco ha confirmado ni desmentido la existencia de citatorios o diligencias formales hacia el actor.

El caso se desarrolla en una de las zonas con mayor demanda inmobiliaria del centro del país.

Tepoztlán ha concentrado en los últimos años un número creciente de adquisiciones por parte de figuras del espectáculo y del sector empresarial, lo que ha generado conflictos recurrentes por límites de propiedad y derechos de acceso en comunidades originarias y zonas rurales del municipio.