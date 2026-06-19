El Chaparro recibe jornada municipal con cerca de 100 atenciones

Roberto Cabrera encabezó la edición 35 del programa, con servicios ciudadanos, salud visual y acciones de mantenimiento urbano.

Personal municipal trabaja en la rehabilitación de espacios públicos en la comunidad El Chaparro, San Juan del Río

Personal municipal rehabilita áreas comunes en El Chaparro como parte del programa Trabajando por San Juan.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 19 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal brindó cerca de 100 atenciones a habitantes de El Chaparro durante la edición 35 del Programa Viernes en El Chaparro, encabezada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y el Gabinete Municipal.

La jornada combinó mesas de servicio con intervenciones en espacios públicos. Personal de Obras Públicas pintó nueve reductores de velocidad y colocó una señal informativa con el nombre de la comunidad, mientras Desarrollo Social rehabilitó la cancha local.

Antes del despliegue de las dependencias, Cabrera Valencia sostuvo una reunión con liderazgos de El Chaparro para revisar solicitudes y coordinar acciones entre la población y las áreas municipales. El encuentro buscó que las necesidades de la localidad fueran atendidas directamente por los funcionarios responsables.

¿Qué servicios recibió la comunidad de El Chaparro?

En las mesas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), así como las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario.

Personal municipal trabaja en la rehabilitaci\u00f3n de espacios p\u00fablicos en la comunidad El Chaparro, San Juan del R\u00edo Personal municipal rehabilita \u00e1reas comunes en El Chaparro como parte del programa Trabajando por San Juan. rotativo.com.mx

La atención incluyó orientación y recepción de solicitudes relacionadas con los servicios de cada dependencia. También operó una campaña de salud visual para acercar revisiones a las personas que acudieron a la jornada. La administración reportó cerca de 100 atenciones, sin desglosar cuántas correspondieron a cada área.

El esquema itinerante ha recorrido otras comunidades del municipio. En mayo, una jornada en San Francisco registró más de 80 atenciones, mientras que la edición de Rancho Banthí acumuló 165 servicios directos.

Personal municipal trabaja en la rehabilitaci\u00f3n de espacios p\u00fablicos en la comunidad El Chaparro, San Juan del R\u00edo Personal municipal rehabilita \u00e1reas comunes en El Chaparro como parte del programa Trabajando por San Juan. rotativo.com.mx

Además de las mesas de atención, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología entregó ropa y árboles. La Secretaría de Desarrollo Social distribuyó jitomate entre habitantes y realizó trabajos de rehabilitación en la cancha comunitaria.

Con la visita a El Chaparro, el programa alcanzó su edición 35 bajo un modelo que concentra, en una misma jornada, la recepción de peticiones ciudadanas y trabajos de mantenimiento en la localidad.

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