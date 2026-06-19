El Chaparro recibe jornada municipal con cerca de 100 atenciones

San Juan del Río, 19 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal brindó cerca de 100 atenciones a habitantes de El Chaparro durante la edición 35 del Programa Viernes en El Chaparro, encabezada por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y el Gabinete Municipal.
La jornada combinó mesas de servicio con intervenciones en espacios públicos. Personal de Obras Públicas pintó nueve reductores de velocidad y colocó una señal informativa con el nombre de la comunidad, mientras Desarrollo Social rehabilitó la cancha local.
Antes del despliegue de las dependencias, Cabrera Valencia sostuvo una reunión con liderazgos de El Chaparro para revisar solicitudes y coordinar acciones entre la población y las áreas municipales. El encuentro buscó que las necesidades de la localidad fueran atendidas directamente por los funcionarios responsables.
¿Qué servicios recibió la comunidad de El Chaparro?
En las mesas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), así como las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Desarrollo Agropecuario.
Personal municipal rehabilita \u00e1reas comunes en El Chaparro como parte del programa Trabajando por San Juan. rotativo.com.mx
La atención incluyó orientación y recepción de solicitudes relacionadas con los servicios de cada dependencia. También operó una campaña de salud visual para acercar revisiones a las personas que acudieron a la jornada. La administración reportó cerca de 100 atenciones, sin desglosar cuántas correspondieron a cada área.
El esquema itinerante ha recorrido otras comunidades del municipio. En mayo, una jornada en San Francisco registró más de 80 atenciones, mientras que la edición de Rancho Banthí acumuló 165 servicios directos.
Personal municipal rehabilita \u00e1reas comunes en El Chaparro como parte del programa Trabajando por San Juan. rotativo.com.mx
Además de las mesas de atención, la Dirección de Medio Ambiente y Ecología entregó ropa y árboles. La Secretaría de Desarrollo Social distribuyó jitomate entre habitantes y realizó trabajos de rehabilitación en la cancha comunitaria.
Con la visita a El Chaparro, el programa alcanzó su edición 35 bajo un modelo que concentra, en una misma jornada, la recepción de peticiones ciudadanas y trabajos de mantenimiento en la localidad.