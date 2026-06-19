Prevén lluvias de hasta 75 milímetros en el sur de Querétaro

El SMN advierte riesgo de encharcamientos, inundaciones, descargas eléctricas y menor visibilidad durante las tormentas.

Pronóstico del SMN muestra lluvias de hasta 75 milímetros en el sur de Querétaro.

Las tormentas podrán estar acompañadas por descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 19 de junio de 2026.- El sur del estado de Querétaro tendrá lluvias fuertes con acumulados puntuales de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas por descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos. Los bancos de niebla también reducirían la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

El pronóstico representa la continuación de las condiciones severas informadas para el estado durante las últimas jornadas. Un aviso previo ya anticipaba lluvias de hasta 75 milímetros en Querétaro, principalmente en la región sur.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad en Querétaro?

El SMN ubicó al sur de Querétaro dentro de la franja nacional de lluvias puntuales muy fuertes. En ese mismo nivel aparecen regiones de Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Las tormentas estarán asociadas con una línea seca, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y del golfo de México. A estos sistemas se suma la aproximación de un frente frío fuera de temporada a la frontera norte del país.

Para Querétaro también se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían provocar la caída de ramas, árboles debilitados o anuncios publicitarios.

Pron\u00f3stico del SMN muestra lluvias de hasta 75 mil\u00edmetros en el sur de Quer\u00e9taro. Las tormentas podrán estar acompañadas por descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento.Infografía: Rotativo de Querétaro.

La población deberá extremar precauciones al circular por vialidades con acumulación de agua, evitar cruzar corrientes y mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.

La capital mantiene vigilancia dentro de la temporada de lluvias 2026, periodo en el que Protección Civil monitorea infraestructura pluvial, vialidades y vasos reguladores.

Calor continuará en el norte del estado

Aunque el sur concentrará las precipitaciones más intensas, el norte de Querétaro tendrá temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico nacional.

La Mesa Central registrará cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla en zonas altas y ambiente fresco durante la mañana. Por la tarde predominarán condiciones calurosas, junto con tormentas en Querétaro, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Protección Civil municipal había previsto previamente varios días consecutivos de lluvia en la capital, con precipitaciones concentradas principalmente por la tarde y noche y operativos de supervisión en drenes, canales, alcantarillas y cárcamos.

Las emergencias relacionadas con inundaciones, árboles caídos, cables, estructuras inestables o vehículos atrapados deberán reportarse al número 911.

climatemporada de lluviasmedio ambienteseguridad

Reciente

Muñecas Lele elaboradas por personas artesanas de Santiago Mexquititlán, en Amealco.
Amealco

Amealco prepara la Feria de la Muñeca Lele para el 27 y 28 de junio

La quinta edición se realizará durante dos días con artesanías, gastronomía y expresiones culturales de Santiago Mexquititlán.

Terreno o construcción sometida a revisión por autoridades municipales de Desarrollo Urbano.
Querétaro

Cerrito Colorado: Municipio revisa uso de suelo de construcción denunciada

Felifer Macías aseguró que el área natural protegida está blindada, pero reconoció derechos adquiridos en predios externos.

Felifer Macías recorre uno de los escenarios del Festival del Acueducto en Querétaro.
Querétaro

Festival del Acueducto en Querétaro podría consolidarse como encuentro cultural anual

El alcalde consideró que la respuesta ciudadana permite proyectar esta celebración como un nuevo referente cultural de Querétaro.