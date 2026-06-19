Prevén lluvias de hasta 75 milímetros en el sur de Querétaro

Querétaro, 19 de junio de 2026.- El sur del estado de Querétaro tendrá lluvias fuertes con acumulados puntuales de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas por descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones y deslaves, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos. Los bancos de niebla también reducirían la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
El pronóstico representa la continuación de las condiciones severas informadas para el estado durante las últimas jornadas. Un aviso previo ya anticipaba lluvias de hasta 75 milímetros en Querétaro, principalmente en la región sur.
¿Dónde lloverá con mayor intensidad en Querétaro?
El SMN ubicó al sur de Querétaro dentro de la franja nacional de lluvias puntuales muy fuertes. En ese mismo nivel aparecen regiones de Guanajuato, Michoacán, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Las tormentas estarán asociadas con una línea seca, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico y del golfo de México. A estos sistemas se suma la aproximación de un frente frío fuera de temporada a la frontera norte del país.
Para Querétaro también se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían provocar la caída de ramas, árboles debilitados o anuncios publicitarios.
Las tormentas podrán estar acompañadas por descargas eléctricas, granizo y rachas fuertes de viento.Infografía: Rotativo de Querétaro.La población deberá extremar precauciones al circular por vialidades con acumulación de agua, evitar cruzar corrientes y mantenerse alejada de árboles, postes y estructuras metálicas durante la actividad eléctrica.
La capital mantiene vigilancia dentro de la temporada de lluvias 2026, periodo en el que Protección Civil monitorea infraestructura pluvial, vialidades y vasos reguladores.
Calor continuará en el norte del estado
Aunque el sur concentrará las precipitaciones más intensas, el norte de Querétaro tendrá temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius, de acuerdo con el pronóstico nacional.
La Mesa Central registrará cielo medio nublado a nublado, bancos de niebla en zonas altas y ambiente fresco durante la mañana. Por la tarde predominarán condiciones calurosas, junto con tormentas en Querétaro, Guanajuato, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.
Protección Civil municipal había previsto previamente varios días consecutivos de lluvia en la capital, con precipitaciones concentradas principalmente por la tarde y noche y operativos de supervisión en drenes, canales, alcantarillas y cárcamos.
Las emergencias relacionadas con inundaciones, árboles caídos, cables, estructuras inestables o vehículos atrapados deberán reportarse al número 911.