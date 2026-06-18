Querétaro, 18 de junio de 2026.- El estado de Querétaro tendrá lluvias fuertes con acumulados puntuales de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante las próximas 24 horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.
Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sur de la entidad y podrían provocar encharcamientos e inundaciones. El pronóstico estará vigente desde las 06:00 horas del 18 de junio hasta la misma hora del 19 de junio.
El organismo federal anticipó cielo medio nublado a nublado durante el día, ambiente fresco a templado por la mañana y condiciones calurosas a muy calurosas durante la tarde en la mayor parte del territorio queretano.
La previsión representa un aumento considerable respecto a los chubascos calculados días antes para la entidad. El 15 de junio, el clima en Querétaro contemplaba acumulados de entre 5 y 25 milímetros, mientras que el nuevo aviso eleva el rango máximo hasta 75 milímetros.
¿Dónde lloverá con mayor intensidad en Querétaro?
El Servicio Meteorológico Nacional ubicó al sur de Querétaro dentro de la franja con lluvias fuertes y puntuales muy fuertes. Estas tormentas podrán presentarse con actividad eléctrica y granizo, condiciones capaces de reducir la visibilidad y complicar la circulación en vialidades urbanas y tramos carreteros.
Las rachas de viento podrán alcanzar hasta 40 kilómetros por hora, con posibilidad de derribar árboles o anuncios publicitarios. También podrían formarse bancos de niebla en algunas zonas del estado.
Durante la actual temporada de lluvias, las autoridades mantienen vigilancia sobre vialidades, cuerpos de agua y puntos identificados con riesgo de acumulación de escurrimientos.
En la capital queretana se prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados, con 60% de probabilidad de precipitación.
Los registros de las últimas 24 horas muestran que el Observatorio Querétaro recibió 0.3 milímetros de lluvia, mientras que en Carrillo y El Batán la precipitación fue inapreciable.
Jalpan reportó la temperatura máxima más alta del estado, con 33 grados; Peñamiller alcanzó 31 grados y El Pueblito, Juriquilla y Carrillo llegaron a 27 grados.
La temperatura mínima más baja fue de 15.5 grados en San Ildefonso. En Juriquilla, El Batán, la Derivadora San José y Constitución de 1917 se registraron 16 grados.
Las precipitaciones recientes ya han generado encharcamientos y tráfico en diferentes vialidades de la capital, por lo que el nuevo pronóstico plantea una jornada con condiciones más severas y mayor acumulación de agua.