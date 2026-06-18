Alertan por lluvias de hasta 75 milímetros y granizo en Querétaro

El sur del estado concentrará las precipitaciones más intensas, con riesgo de encharcamientos, inundaciones y reducción de visibilidad.

nubes de tormenta sobre la zona urbana de Querétaro durante la temporada de lluvias.

Conagua prevé acumulados de entre 50 y 75 milímetros en el sur del estado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de junio de 2026.- El estado de Querétaro tendrá lluvias fuertes con acumulados puntuales de entre 50 y 75 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo durante las próximas 24 horas, informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el sur de la entidad y podrían provocar encharcamientos e inundaciones. El pronóstico estará vigente desde las 06:00 horas del 18 de junio hasta la misma hora del 19 de junio.

El organismo federal anticipó cielo medio nublado a nublado durante el día, ambiente fresco a templado por la mañana y condiciones calurosas a muy calurosas durante la tarde en la mayor parte del territorio queretano.

La previsión representa un aumento considerable respecto a los chubascos calculados días antes para la entidad. El 15 de junio, el clima en Querétaro contemplaba acumulados de entre 5 y 25 milímetros, mientras que el nuevo aviso eleva el rango máximo hasta 75 milímetros.

¿Dónde lloverá con mayor intensidad en Querétaro?

El Servicio Meteorológico Nacional ubicó al sur de Querétaro dentro de la franja con lluvias fuertes y puntuales muy fuertes. Estas tormentas podrán presentarse con actividad eléctrica y granizo, condiciones capaces de reducir la visibilidad y complicar la circulación en vialidades urbanas y tramos carreteros.

Las rachas de viento podrán alcanzar hasta 40 kilómetros por hora, con posibilidad de derribar árboles o anuncios publicitarios. También podrían formarse bancos de niebla en algunas zonas del estado.

Durante la actual temporada de lluvias, las autoridades mantienen vigilancia sobre vialidades, cuerpos de agua y puntos identificados con riesgo de acumulación de escurrimientos.

En la capital queretana se prevé una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 28 grados, con 60% de probabilidad de precipitación.

Los registros de las últimas 24 horas muestran que el Observatorio Querétaro recibió 0.3 milímetros de lluvia, mientras que en Carrillo y El Batán la precipitación fue inapreciable.

Jalpan reportó la temperatura máxima más alta del estado, con 33 grados; Peñamiller alcanzó 31 grados y El Pueblito, Juriquilla y Carrillo llegaron a 27 grados.

La temperatura mínima más baja fue de 15.5 grados en San Ildefonso. En Juriquilla, El Batán, la Derivadora San José y Constitución de 1917 se registraron 16 grados.

Las precipitaciones recientes ya han generado encharcamientos y tráfico en diferentes vialidades de la capital, por lo que el nuevo pronóstico plantea una jornada con condiciones más severas y mayor acumulación de agua.

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