Lluvias nocturnas provocan encharcamientos y tráfico en vialidades de Querétaro

Conductores reportan avance lento en la incorporación a desnivel de la autopista México-Querétaro; el SMN anticipa nuevos chubascos durante el miércoles.

Automóviles avanzan lentamente sobre una avenida con agua acumulada bajo cielo nublado en Querétaro.

La lluvia de la madrugada dejó agua acumulada en varias vialidades de la capital queretana este 17 de junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, Querétaro, 17 de junio de 2026.- La lluvia que cayó durante la noche y la madrugada dejó encharcamientos y circulación lenta en varias vialidades de la capital, que amanecieron con tráfico más pesado de lo habitual.

Entre los puntos con afectación, conductores reportaron acumulación de agua y avance lento en la incorporación a desnivel de la autopista México-Querétaro, uno de los accesos de mayor flujo hacia la zona urbana, donde el tránsito se concentró en las primeras horas del día.

El escenario coincide con la temporada de lluvias en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé para este miércoles intervalos de chubascos en Querétaro, con acumulados de 5 a 25 milímetros y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50.

Autom\u00f3viles avanzan lentamente sobre una avenida con agua acumulada bajo cielo nublado en Quer\u00e9taro. La lluvia de la madrugada dejó agua acumulada en varias vialidades de la capital queretana este 17 de junio. rotativo.com.mx

¿Cómo estará el clima en Querétaro hoy?

De acuerdo con el servicio meteorológico Meteored, la mañana se mantendrá parcialmente nublada, con temperaturas cercanas a los 22 grados. Por la tarde se prevé lluvia débil y valores alrededor de 27 grados, mientras que para la noche se anticipan chubascos con tormenta y mínimas próximas a los 18 grados. El viento soplará del suroeste con una velocidad media de 21 kilómetros por hora.

Autom\u00f3viles avanzan lentamente sobre una avenida con agua acumulada bajo cielo nublado en Quer\u00e9taro. La lluvia de la madrugada dejó agua acumulada en varias vialidades de la capital queretana este 17 de junio. rotativo.com.mx

Conducir con precaución es la recomendación habitual ante encharcamientos: reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar cruzar tramos inundados, donde la corriente puede arrastrar un automóvil incluso con poca altura de agua.

La capital queretana ya había registrado afectaciones por lluvias en distintas delegaciones a inicios de junio, cuando dos jornadas consecutivas dejaron viviendas y vehículos con daños. Días después, el pronóstico de chubascos anticipó la continuidad de la temporada de lluvias en la entidad.

Autom\u00f3viles avanzan lentamente sobre una avenida con agua acumulada bajo cielo nublado en Quer\u00e9taro. La lluvia de la madrugada dejó agua acumulada en varias vialidades de la capital queretana este 17 de junio. rotativo.com.mx

En episodios previos, Protección Civil municipal atendió decenas de emergencias derivadas de las precipitaciones, con encharcamientos que complicaron la circulación.

Para la noche, el pronóstico mantiene probabilidad de tormenta, por lo que el tránsito en los accesos a la zona urbana podría volver a complicarse en las horas de mayor afluencia.

clima seguridad movilidad lluvias

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