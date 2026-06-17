Querétaro, Querétaro, 17 de junio de 2026.- La lluvia que cayó durante la noche y la madrugada dejó encharcamientos y circulación lenta en varias vialidades de la capital, que amanecieron con tráfico más pesado de lo habitual.
Entre los puntos con afectación, conductores reportaron acumulación de agua y avance lento en la incorporación a desnivel de la autopista México-Querétaro, uno de los accesos de mayor flujo hacia la zona urbana, donde el tránsito se concentró en las primeras horas del día.
El escenario coincide con la temporada de lluvias en el centro del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua prevé para este miércoles intervalos de chubascos en Querétaro, con acumulados de 5 a 25 milímetros y vientos de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 50.
La lluvia de la madrugada dejó agua acumulada en varias vialidades de la capital queretana este 17 de junio. rotativo.com.mx
¿Cómo estará el clima en Querétaro hoy?
De acuerdo con el servicio meteorológico Meteored, la mañana se mantendrá parcialmente nublada, con temperaturas cercanas a los 22 grados. Por la tarde se prevé lluvia débil y valores alrededor de 27 grados, mientras que para la noche se anticipan chubascos con tormenta y mínimas próximas a los 18 grados. El viento soplará del suroeste con una velocidad media de 21 kilómetros por hora.
La lluvia de la madrugada dejó agua acumulada en varias vialidades de la capital queretana este 17 de junio. rotativo.com.mx
Conducir con precaución es la recomendación habitual ante encharcamientos: reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar cruzar tramos inundados, donde la corriente puede arrastrar un automóvil incluso con poca altura de agua.
La capital queretana ya había registrado afectaciones por lluvias en distintas delegaciones a inicios de junio, cuando dos jornadas consecutivas dejaron viviendas y vehículos con daños. Días después, el pronóstico de chubascos anticipó la continuidad de la temporada de lluvias en la entidad.
La lluvia de la madrugada dejó agua acumulada en varias vialidades de la capital queretana este 17 de junio. rotativo.com.mx
En episodios previos, Protección Civil municipal atendió decenas de emergencias derivadas de las precipitaciones, con encharcamientos que complicaron la circulación.
Para la noche, el pronóstico mantiene probabilidad de tormenta, por lo que el tránsito en los accesos a la zona urbana podría volver a complicarse en las horas de mayor afluencia.