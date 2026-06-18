Volcadura en presa Zimapán deja una persona muerta y activa búsqueda de cinco

Equipos estatales y municipales realizan maniobras de búsqueda, rescate y recuperación en el embalse de Cadereyta de Montes.

rescatistas participan en el operativo acuático desplegado en la presa Zimapán.

Equipos especializados buscan a cinco personas tras la volcadura registrada en la presa Zimapán.

Foto: Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Cadereyta de Montes, 18 de junio de 2026.- Una persona perdió la vida y otras cinco son buscadas después de que una embarcación con varias personas a bordo volcó durante la mañana en la presa Fernando Hiriart Balderrama, conocida como presa Zimapán.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro confirmó la recuperación de una persona sin vida, mientras continúan las labores para localizar y recuperar a las otras cinco personas involucradas en el accidente.

El balance corresponde al reporte oficial emitido durante la mañana, cuando las autoridades mantenían desplegado un operativo dentro del cuerpo de agua y en diferentes puntos de la zona donde ocurrió la volcadura.

Para atender la emergencia, Protección Civil estatal movilizó una fuerza de tarea integrada por personal especializado en rescate acuático, búsqueda y recuperación de personas en presas y otros cuerpos de agua.

Los equipos trabajan de manera coordinada con autoridades municipales y corporaciones de emergencia presentes en la presa, con maniobras operativas para ampliar la zona de búsqueda.

A las acciones también se incorporó la sección de Rescate de Protección Civil de El Marqués, que envió personal especializado para reforzar el dispositivo acuático.

La dependencia estatal no precisó las causas que provocaron la volcadura ni proporcionó información sobre la identidad o procedencia de las personas que viajaban en la embarcación.

Protección Civil estatal expresó su solidaridad con las familias y seres queridos de las personas involucradas y señaló que difundirá nuevos reportes conforme avancen las labores de búsqueda y recuperación en la presa Zimapán.

cadereyta seguridad sucesos volcadura

Reciente

Terreno o construcción sometida a revisión por autoridades municipales de Desarrollo Urbano.
Querétaro

Cerrito Colorado: Municipio revisa uso de suelo de construcción denunciada

Felifer Macías aseguró que el área natural protegida está blindada, pero reconoció derechos adquiridos en predios externos.

Felifer Macías responde preguntas de reporteros sobre el costo del festival del Acueducto.
Querétaro

Felifer Macías no confirma gasto de 17 millones en festival del Acueducto

El alcalde remitió el desglose a la Secretaría de Administración y calificó las críticas como señalamientos políticos.

Presentación del sistema digital para trámites de comercio exterior.
México

Ventanilla de Comercio Exterior integra trámites, documentos y seguimiento federal

El expediente único evitará presentar repetidamente los mismos documentos y permitirá revisar el avance de cada solicitud.

Diputada Teresita Calzada durante la presentación de su propuesta en el Congreso de Querétaro.
Legislatura

Querétaro pide suspender aumento de peajes en autopistas federales

Teresita Calzada pide suspender aumento de peajes federales.