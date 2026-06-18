Cadereyta de Montes, 18 de junio de 2026.- Una persona perdió la vida y otras cinco son buscadas después de que una embarcación con varias personas a bordo volcó durante la mañana en la presa Fernando Hiriart Balderrama, conocida como presa Zimapán.
La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro confirmó la recuperación de una persona sin vida, mientras continúan las labores para localizar y recuperar a las otras cinco personas involucradas en el accidente.
El balance corresponde al reporte oficial emitido durante la mañana, cuando las autoridades mantenían desplegado un operativo dentro del cuerpo de agua y en diferentes puntos de la zona donde ocurrió la volcadura.
Para atender la emergencia, Protección Civil estatal movilizó una fuerza de tarea integrada por personal especializado en rescate acuático, búsqueda y recuperación de personas en presas y otros cuerpos de agua.
Los equipos trabajan de manera coordinada con autoridades municipales y corporaciones de emergencia presentes en la presa, con maniobras operativas para ampliar la zona de búsqueda.
A las acciones también se incorporó la sección de Rescate de Protección Civil de El Marqués, que envió personal especializado para reforzar el dispositivo acuático.
La dependencia estatal no precisó las causas que provocaron la volcadura ni proporcionó información sobre la identidad o procedencia de las personas que viajaban en la embarcación.
Protección Civil estatal expresó su solidaridad con las familias y seres queridos de las personas involucradas y señaló que difundirá nuevos reportes conforme avancen las labores de búsqueda y recuperación en la presa Zimapán.