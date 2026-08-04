Querétaro, 4 de agosto de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro clausuró una empresa que ofrecía terrenos en distintos puntos del municipio sin contar con la documentación y autorizaciones correspondientes.
La dependencia detectó, además, que parte de los predios que la firma promovía a la venta se ubicaban en zonas de preservación ecológica o en áreas no aptas para la urbanización, lo que representaba un riesgo directo para quienes pretendieran adquirirlos.
El alcalde Felifer Macías señaló que la clausura es resultado de las inspecciones permanentes que realiza la secretaría y forma parte de la estrategia municipal para ordenar el crecimiento de la ciudad, combatir prácticas irregulares en el mercado inmobiliario y dar mayor certeza jurídica a las familias.
La Secretar\u00eda de Desarrollo Urbano detect\u00f3 que la firma ofertaba predios sin autorizaciones y en zonas de preservaci\u00f3n ecol\u00f3gica. rotativo.com.mx
"Recuerda, si quieres comprar una casa, si quieres comprar un terreno y quieres saber que la empresa a la que le quieres comprar está perfectamente en regla, acude a nosotros; a la Secretaría de Desarrollo Urbano, con el secretario Gerardo Romero, y te vamos a asesorar de absolutamente todo", declaró.
La administración municipal ha acumulado desde el inicio de la gestión un historial de acciones contra desarrollos irregulares en la capital queretana. La Secretaría de Desarrollo Urbano reportó en agosto de 2025 cuatro clausuras totales a desarrollos inmobiliarios irregulares, incluyendo casos en zonas de reserva ecológica y oficinas de ventas que operaban sin permisos.
La Secretar\u00eda de Desarrollo Urbano detect\u00f3 que la firma ofertaba predios sin autorizaciones y en zonas de preservaci\u00f3n ecol\u00f3gica. rotativo.com.mx
El secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero Altamirano, informó que la dependencia pone a disposición de la ciudadanía el Semáforo Inmobiliario, herramienta que permite conocer la situación legal de los desarrollos en el municipio.
La consulta puede realizarse directamente en las oficinas de la secretaría, donde también se brinda orientación y asesoría antes de concretar la compra de un terreno o una vivienda.
El Semáforo Inmobiliario, puesto en operación en 2025, evalúa el cumplimiento normativo de los desarrollos registrados en el municipio y clasifica cada proyecto según su situación legal. Romero Altamirano exhortó a los ciudadanos a consultar el instrumento antes de cerrar cualquier operación inmobiliaria.