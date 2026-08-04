Municipio clausura empresa que vendía terrenos sin permisos y en zonas de preservación ecológica

La Secretaría de Desarrollo Urbano detectó que la firma promovía predios en zonas de preservación ecológica y sin cumplir la normatividad vigente.

Funcionarios municipales frente al sello de clausura de empresa inmobiliaria en Querétaro
La Secretaría de Desarrollo Urbano detectó que la firma ofertaba predios sin autorizaciones y en zonas de preservación ecológica.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 4 de agosto de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Querétaro clausuró una empresa que ofrecía terrenos en distintos puntos del municipio sin contar con la documentación y autorizaciones correspondientes.

La dependencia detectó, además, que parte de los predios que la firma promovía a la venta se ubicaban en zonas de preservación ecológica o en áreas no aptas para la urbanización, lo que representaba un riesgo directo para quienes pretendieran adquirirlos.

El alcalde Felifer Macías señaló que la clausura es resultado de las inspecciones permanentes que realiza la secretaría y forma parte de la estrategia municipal para ordenar el crecimiento de la ciudad, combatir prácticas irregulares en el mercado inmobiliario y dar mayor certeza jurídica a las familias.

Funcionarios municipales frente al sello de clausura de empresa inmobiliaria en Quer\u00e9taro La Secretar\u00eda de Desarrollo Urbano detect\u00f3 que la firma ofertaba predios sin autorizaciones y en zonas de preservaci\u00f3n ecol\u00f3gica. rotativo.com.mx

"Recuerda, si quieres comprar una casa, si quieres comprar un terreno y quieres saber que la empresa a la que le quieres comprar está perfectamente en regla, acude a nosotros; a la Secretaría de Desarrollo Urbano, con el secretario Gerardo Romero, y te vamos a asesorar de absolutamente todo", declaró.

La administración municipal ha acumulado desde el inicio de la gestión un historial de acciones contra desarrollos irregulares en la capital queretana. La Secretaría de Desarrollo Urbano reportó en agosto de 2025 cuatro clausuras totales a desarrollos inmobiliarios irregulares, incluyendo casos en zonas de reserva ecológica y oficinas de ventas que operaban sin permisos.

Funcionarios municipales frente al sello de clausura de empresa inmobiliaria en Quer\u00e9taro La Secretar\u00eda de Desarrollo Urbano detect\u00f3 que la firma ofertaba predios sin autorizaciones y en zonas de preservaci\u00f3n ecol\u00f3gica. rotativo.com.mx

El secretario de Desarrollo Urbano, Gerardo Romero Altamirano, informó que la dependencia pone a disposición de la ciudadanía el Semáforo Inmobiliario, herramienta que permite conocer la situación legal de los desarrollos en el municipio.

La consulta puede realizarse directamente en las oficinas de la secretaría, donde también se brinda orientación y asesoría antes de concretar la compra de un terreno o una vivienda.

El Semáforo Inmobiliario, puesto en operación en 2025, evalúa el cumplimiento normativo de los desarrollos registrados en el municipio y clasifica cada proyecto según su situación legal. Romero Altamirano exhortó a los ciudadanos a consultar el instrumento antes de cerrar cualquier operación inmobiliaria.

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