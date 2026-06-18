Tec Querétaro obtiene fondo para investigar nanomedicina contra cáncer resistente

Sujay Paul combinará nanopartículas, compuestos naturales y terapia génica en un proyecto respaldado por el fondo Tec-UT.

Sujay Paul aparece con integrantes de su equipo de investigación en el Tecnológico de Monterrey campus Querétaro.

El proyecto reúne nanotecnología, compuestos naturales y moléculas orientadas a bloquear mecanismos de resistencia tumoral.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de junio de 2026.- Un proyecto encabezado por el profesor investigador Sujay Paul, del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, recibió financiamiento internacional para estudiar una estrategia de nanomedicina contra el cáncer colorrectal resistente a tratamientos convencionales.

La investigación se desarrolla en colaboración con The University of Texas at Austin y fue seleccionada para recibir el fondo Tec-UT Seed Grant Fall 2025, creado para impulsar iniciativas científicas conjuntas entre ambas instituciones.

La propuesta, titulada Harnessing Nature and Nanotechnology to Overcome Drug-Resistant Colorectal Cancer, integra nanotecnología, compuestos naturales y moléculas dirigidas a bloquear mecanismos genéticos relacionados con la resistencia tumoral.

“Este reconocimiento representa una validación importante de la calidad científica y del potencial innovador de la investigación que realizamos en el Tecnológico de Monterrey”, señaló Sujay Paul.

Sujay Paul aparece con integrantes de su equipo de investigaci\u00f3n en el Tecnol\u00f3gico de Monterrey campus Quer\u00e9taro. Sujay Paul encabeza desde el Tec campus Querétaro una investigación sobre nanomedicina contra cáncer colorrectal resistente. rotativo.com.mx

El proyecto se encuentra en una etapa de investigación y no representa todavía un tratamiento disponible para pacientes. Su objetivo es evaluar una plataforma experimental capaz de transportar sustancias terapéuticas de manera más precisa hacia las células cancerosas.

¿Cómo funcionaría la nanomedicina contra el cáncer resistente?

La estrategia reúne dos componentes: la timoquinona, un compuesto natural estudiado por sus propiedades anticancerígenas, y el antimicroRNA-21, una molécula diseñada para interferir con mecanismos genéticos asociados con la resistencia de los tumores.

Ambos componentes serán encapsulados en nanopartículas recubiertas con ácido fólico. Este sistema busca favorecer su llegada a las células tumorales y reducir la exposición de tejidos sanos, aunque su eficacia y seguridad deberán comprobarse durante el desarrollo experimental.

La investigación cobra relevancia ante las dificultades que representa la resistencia a los medicamentos en algunos tumores. En México, entre 70 y 80% de los diagnósticos de cáncer colorrectal se producen en etapas avanzadas, de acuerdo con especialistas consultados previamente por Rotativo.

Paul explicó que la innovación consiste en reunir en una misma plataforma tres áreas científicas: compuestos bioactivos naturales, terapias basadas en ARN no codificante y nanopartículas funcionalizadas para liberar tratamientos de manera dirigida.

“Buscamos desarrollar una estrategia innovadora contra el cáncer colorrectal mediante nanopartículas que transporten compuestos bioactivos naturales y moléculas dirigidas a bloquear la resistencia tumoral”, explicó el investigador.

Estudiantes de Querétaro participarán en el proyecto

Sujay Paul aparece con integrantes de su equipo de investigaci\u00f3n en el Tecnol\u00f3gico de Monterrey campus Quer\u00e9taro. Sujay Paul encabeza desde el Tec campus Querétaro una investigación sobre nanomedicina contra cáncer colorrectal resistente. rotativo.com.mx

La iniciativa forma parte de una línea de investigación enfocada en nanomedicinas para enfermedades crónicas, principalmente cáncer y trastornos metabólicos. El equipo ha trabajado en la nanoformulación de fitoquímicos y en el análisis de ARN no codificantes que regulan la expresión genética.

El proyecto también abrirá espacios de formación para estudiantes de profesional y posgrado del campus Querétaro. Su participación contempla cultivos celulares, caracterización de nanopartículas, análisis moleculares y procesamiento de datos experimentales.

La colaboración se incorpora al trabajo científico que realizan universidades asentadas en el estado, donde también se han desarrollado proyectos relacionados con energía renovable, materiales avanzados y medicina de precisión.

El Tecnológico de Monterrey mantiene, además, colaboraciones en proyectos de investigación genómica, orientados a comprender características genéticas de la población mexicana y ampliar las posibilidades de la medicina personalizada.

La siguiente etapa del estudio será avanzar en la preparación y evaluación de las nanopartículas, así como obtener evidencia experimental sobre su capacidad para transportar los componentes y actuar frente a células de cáncer colorrectal resistente.

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