Querétaro, 18 de junio de 2026.- Un proyecto encabezado por el profesor investigador Sujay Paul, del Tecnológico de Monterrey campus Querétaro, recibió financiamiento internacional para estudiar una estrategia de nanomedicina contra el cáncer colorrectal resistente a tratamientos convencionales.

La investigación se desarrolla en colaboración con The University of Texas at Austin y fue seleccionada para recibir el fondo Tec-UT Seed Grant Fall 2025, creado para impulsar iniciativas científicas conjuntas entre ambas instituciones.

La propuesta, titulada Harnessing Nature and Nanotechnology to Overcome Drug-Resistant Colorectal Cancer, integra nanotecnología, compuestos naturales y moléculas dirigidas a bloquear mecanismos genéticos relacionados con la resistencia tumoral.

“Este reconocimiento representa una validación importante de la calidad científica y del potencial innovador de la investigación que realizamos en el Tecnológico de Monterrey”, señaló Sujay Paul.

Sujay Paul encabeza desde el Tec campus Querétaro una investigación sobre nanomedicina contra cáncer colorrectal resistente. rotativo.com.mx

El proyecto se encuentra en una etapa de investigación y no representa todavía un tratamiento disponible para pacientes. Su objetivo es evaluar una plataforma experimental capaz de transportar sustancias terapéuticas de manera más precisa hacia las células cancerosas.

¿Cómo funcionaría la nanomedicina contra el cáncer resistente?

La estrategia reúne dos componentes: la timoquinona, un compuesto natural estudiado por sus propiedades anticancerígenas, y el antimicroRNA-21, una molécula diseñada para interferir con mecanismos genéticos asociados con la resistencia de los tumores.

Ambos componentes serán encapsulados en nanopartículas recubiertas con ácido fólico. Este sistema busca favorecer su llegada a las células tumorales y reducir la exposición de tejidos sanos, aunque su eficacia y seguridad deberán comprobarse durante el desarrollo experimental.

La investigación cobra relevancia ante las dificultades que representa la resistencia a los medicamentos en algunos tumores. En México, entre 70 y 80% de los diagnósticos de cáncer colorrectal se producen en etapas avanzadas, de acuerdo con especialistas consultados previamente por Rotativo.

Paul explicó que la innovación consiste en reunir en una misma plataforma tres áreas científicas: compuestos bioactivos naturales, terapias basadas en ARN no codificante y nanopartículas funcionalizadas para liberar tratamientos de manera dirigida.

“Buscamos desarrollar una estrategia innovadora contra el cáncer colorrectal mediante nanopartículas que transporten compuestos bioactivos naturales y moléculas dirigidas a bloquear la resistencia tumoral”, explicó el investigador.

Estudiantes de Querétaro participarán en el proyecto

Sujay Paul encabeza desde el Tec campus Querétaro una investigación sobre nanomedicina contra cáncer colorrectal resistente. rotativo.com.mx

La iniciativa forma parte de una línea de investigación enfocada en nanomedicinas para enfermedades crónicas, principalmente cáncer y trastornos metabólicos. El equipo ha trabajado en la nanoformulación de fitoquímicos y en el análisis de ARN no codificantes que regulan la expresión genética.

El proyecto también abrirá espacios de formación para estudiantes de profesional y posgrado del campus Querétaro. Su participación contempla cultivos celulares, caracterización de nanopartículas, análisis moleculares y procesamiento de datos experimentales.

La colaboración se incorpora al trabajo científico que realizan universidades asentadas en el estado, donde también se han desarrollado proyectos relacionados con energía renovable, materiales avanzados y medicina de precisión.

El Tecnológico de Monterrey mantiene, además, colaboraciones en proyectos de investigación genómica, orientados a comprender características genéticas de la población mexicana y ampliar las posibilidades de la medicina personalizada.

La siguiente etapa del estudio será avanzar en la preparación y evaluación de las nanopartículas, así como obtener evidencia experimental sobre su capacidad para transportar los componentes y actuar frente a células de cáncer colorrectal resistente.