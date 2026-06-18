San Juan del Río, 18 de junio de 2026.— El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, destacó el reforzamiento de los operativos de revisión de motocicletas en San Juan del Río, como parte de la estrategia de seguridad implementada después del reciente relevo en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
El alcalde identificó a Miguel Ángel Saldívar Trejo como el nuevo responsable de la corporación y sostuvo que el cambio de mando ha permitido mantener la continuidad operativa, la coordinación policial y la presencia preventiva en diferentes zonas del municipio.
Saldívar Trejo sustituyó a Orlando Chávez Landaverde el pasado 18 de mayo y actualmente aparece como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en el directorio oficial del gobierno de San Juan del Río.
Revisiones a motocicletas continuarán en San Juan del Río
Cabrera Valencia resaltó particularmente los dispositivos enfocados en motocicletas, mediante los cuales los elementos municipales revisan las condiciones en las que circulan estas unidades y detectan posibles irregularidades.
Los filtros forman parte de las acciones preventivas que se mantendrán en calles, colonias y comunidades, con el propósito de inhibir conductas delictivas, verificar la situación de los vehículos y reforzar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito.
En anteriores operativos de motocicletas, la corporación municipal ha revisado documentación, placas de circulación, uso de casco y posibles reportes de robo, además de canalizar al corralón las unidades que presentan irregularidades.
Los operativos revisan la situación de las motocicletas que circulan por colonias y comunidades de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El presidente municipal consideró que este tipo de acciones ofrece resultados visibles y permite mantener una vigilancia cercana, particularmente en sectores donde la autoridad detecta una mayor movilidad de motocicletas o recibe reportes ciudadanos.
Cambio de mando mantiene estrategia de seguridad
El relevo de Orlando Chávez Landaverde por el nuevo titular de la SSPM se realizó como parte de un ajuste en la estructura encargada de la seguridad municipal.
Miguel Ángel Saldívar Trejo cuenta con experiencia previa dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado y formación profesional en ciencias de la seguridad, seguridad pública y políticas públicas.
Cabrera Valencia señaló que la administración municipal continuará respaldando el trabajo policial, los recorridos preventivos y los dispositivos coordinados, con el objetivo de preservar el orden y atender las situaciones que afectan a las familias sanjuanenses.
La estrategia contempla mantener presencia operativa en la zona urbana y las comunidades, así como reforzar la coordinación con las corporaciones estatales y las demás instituciones encargadas de la seguridad.