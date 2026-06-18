Roberto Cabrera refuerza seguridad con operativos contra motocicletas irregulares en San Juan del Río

Roberto Cabrera Valencia destacó la continuidad de la estrategia municipal tras la llegada de Miguel Ángel Saldívar Trejo y señaló que se mantienen acciones para detectar motocicletas con irregularidades.

Roberto Cabrera Valencia informa sobre los operativos de seguridad y revisión de motocicletas en San Juan del Río.

Los operativos revisan la situación de las motocicletas que circulan por colonias y comunidades de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de junio de 2026.— El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, destacó el reforzamiento de los operativos de revisión de motocicletas en San Juan del Río, como parte de la estrategia de seguridad implementada después del reciente relevo en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El alcalde identificó a Miguel Ángel Saldívar Trejo como el nuevo responsable de la corporación y sostuvo que el cambio de mando ha permitido mantener la continuidad operativa, la coordinación policial y la presencia preventiva en diferentes zonas del municipio.

Saldívar Trejo sustituyó a Orlando Chávez Landaverde el pasado 18 de mayo y actualmente aparece como titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en el directorio oficial del gobierno de San Juan del Río.

Revisiones a motocicletas continuarán en San Juan del Río

Cabrera Valencia resaltó particularmente los dispositivos enfocados en motocicletas, mediante los cuales los elementos municipales revisan las condiciones en las que circulan estas unidades y detectan posibles irregularidades.

Los filtros forman parte de las acciones preventivas que se mantendrán en calles, colonias y comunidades, con el propósito de inhibir conductas delictivas, verificar la situación de los vehículos y reforzar el cumplimiento de las disposiciones de tránsito.

En anteriores operativos de motocicletas, la corporación municipal ha revisado documentación, placas de circulación, uso de casco y posibles reportes de robo, además de canalizar al corralón las unidades que presentan irregularidades.

Roberto Cabrera Valencia informa sobre los operativos de seguridad y revisi\u00f3n de motocicletas en San Juan del R\u00edo. Los operativos revisan la situación de las motocicletas que circulan por colonias y comunidades de San Juan del Río. rotativo.com.mx

El presidente municipal consideró que este tipo de acciones ofrece resultados visibles y permite mantener una vigilancia cercana, particularmente en sectores donde la autoridad detecta una mayor movilidad de motocicletas o recibe reportes ciudadanos.

Cambio de mando mantiene estrategia de seguridad

El relevo de Orlando Chávez Landaverde por el nuevo titular de la SSPM se realizó como parte de un ajuste en la estructura encargada de la seguridad municipal.

Miguel Ángel Saldívar Trejo cuenta con experiencia previa dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado y formación profesional en ciencias de la seguridad, seguridad pública y políticas públicas.

Cabrera Valencia señaló que la administración municipal continuará respaldando el trabajo policial, los recorridos preventivos y los dispositivos coordinados, con el objetivo de preservar el orden y atender las situaciones que afectan a las familias sanjuanenses.

La estrategia contempla mantener presencia operativa en la zona urbana y las comunidades, así como reforzar la coordinación con las corporaciones estatales y las demás instituciones encargadas de la seguridad.

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