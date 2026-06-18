Detienen a “El Wuilo” por robo de material hidráulico en Colón

La Policía de Investigación y seguridad municipal ejecutaron el mandato judicial contra el imputado por robo calificado.

José Luis “N”, alias “El Wuilo”, bajo resguardo de autoridades en Colón.

José Luis “N” era requerido por una orden de aprehensión relacionada con robo calificado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, 18 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra José Luis “N”, alias “El Wuilo”, por su probable participación en el robo calificado de herramientas y material hidráulico.

La detención se concretó mediante la coordinación entre la Policía de Investigación del Delito y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Colón.

Elementos municipales aseguraron al imputado y posteriormente lo entregaron al personal investigador encargado de ejecutar el mandato judicial.

De acuerdo con la investigación ministerial, el caso se originó por la sustracción de diversas herramientas y materiales utilizados para infraestructura hidráulica. La orden fue emitida dentro de la carpeta correspondiente y permitió poner al imputado bajo la jurisdicción de la autoridad que lo requería.

La actuación se desarrolló dentro de la estrategia Sinergia, mediante la cual las corporaciones municipales colaboran con la Fiscalía para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales.

La intervención ocurre dos días después de que las corporaciones de Colón apoyaran el cumplimiento de otra orden de aprehensión, en ese caso contra un hombre investigado por robo calificado a casa habitación cometido en Tequisquiapan.

El municipio también ha registrado cateos por robo bajo la estrategia Sinergia, además de la captura de una mujer requerida por robo calificado a comercio.

La entrega de José Luis “N” al personal de investigación formalizó el cumplimiento del mandato judicial. Su situación jurídica será resuelta por la autoridad competente conforme avance el proceso penal y con respeto a la presunción de inocencia.

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