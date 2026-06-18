Colón, 18 de junio de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra José Luis “N”, alias “El Wuilo”, por su probable participación en el robo calificado de herramientas y material hidráulico.
La detención se concretó mediante la coordinación entre la Policía de Investigación del Delito y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Colón.
Elementos municipales aseguraron al imputado y posteriormente lo entregaron al personal investigador encargado de ejecutar el mandato judicial.
De acuerdo con la investigación ministerial, el caso se originó por la sustracción de diversas herramientas y materiales utilizados para infraestructura hidráulica. La orden fue emitida dentro de la carpeta correspondiente y permitió poner al imputado bajo la jurisdicción de la autoridad que lo requería.
La actuación se desarrolló dentro de la estrategia Sinergia, mediante la cual las corporaciones municipales colaboran con la Fiscalía para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales.
La intervención ocurre dos días después de que las corporaciones de Colón apoyaran el cumplimiento de otra orden de aprehensión, en ese caso contra un hombre investigado por robo calificado a casa habitación cometido en Tequisquiapan.
El municipio también ha registrado cateos por robo bajo la estrategia Sinergia, además de la captura de una mujer requerida por robo calificado a comercio.
La entrega de José Luis “N” al personal de investigación formalizó el cumplimiento del mandato judicial. Su situación jurídica será resuelta por la autoridad competente conforme avance el proceso penal y con respeto a la presunción de inocencia.