San Juan del Río, 18 de junio de 2026.- Cientos de jinetes recorrieron las calles de San Juan del Río durante la Cabalgata de la Amistad, mientras miles de personas ocuparon banquetas, accesos de viviendas y diferentes puntos de la ruta para presenciar uno de los acontecimientos más representativos de las fiestas sanjuanenses.

Hombres, mujeres, niñas y niños participaron a caballo en un contingente que reunió a familias, agrupaciones ecuestres y habitantes de comunidades vinculadas con las actividades agrícolas, ganaderas y charras del municipio.

Miles de personas acompañaron el recorrido desde banquetas y accesos de viviendas, donde aplaudieron el porte, la belleza y las características de los caballos, además de la habilidad mostrada por quienes los condujeron durante el trayecto.

Cientos de jinetes participaron en la Cabalgata de la Amistad por las calles de San Juan del Río. Foto: Martin García Chavero.

El sonido de los cascos, los aplausos y las expresiones de entusiasmo marcaron el paso de la cabalgata por las vialidades del municipio, convertidas durante varias horas en un espacio de convivencia popular.

La jornada concretó el recorrido anunciado para la Cabalgata de la Amistad, al que se sumaron personas de diferentes edades para mantener viva una costumbre ligada con las comunidades rurales de San Juan del Río.

Cientos de jinetes participaron en la Cabalgata de la Amistad por las calles de San Juan del Río. Foto: Martin García Chavero.

Durante el trayecto pudieron observarse caballos con distintas características, cuidados y formas de conducción. Cada ejemplar atrajo la atención del público, que reconoció el trabajo requerido para su crianza, preparación y participación en este tipo de encuentros.

Roberto Cabrera participa a caballo y convive con jinetes

Entre los participantes estuvo el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, quien realizó el recorrido a caballo junto con integrantes de agrupaciones ecuestres, habitantes de comunidades y familias relacionadas con el campo.

Cientos de jinetes participaron en la Cabalgata de la Amistad por las calles de San Juan del Río. Foto: Martin García Chavero.

La presencia de niñas y niños acompañados por personas adultas mostró la continuidad generacional del gusto por los caballos, la charrería y las prácticas asociadas con la vida rural del municipio.

Al concluir, el alcalde ofreció una comida a los participantes y convivió con jinetes, organizadores y familias, como reconocimiento a la comunidad ecuestre y a las personas que desarrollan actividades en el campo sanjuanense.

Cientos de jinetes participaron en la Cabalgata de la Amistad por las calles de San Juan del Río. Foto: Martin García Chavero.

El encuentro posterior permitió compartir experiencias después del recorrido y prolongó la convivencia entre quienes participaron en la organización, conducción de caballos y acompañamiento del contingente.

Tradición ecuestre abre las celebraciones de la feria

La cabalgata se integró a las actividades de la Feria San Juan del Río 2026, cuyo programa reúne acontecimientos culturales, artísticos, deportivos, ganaderos y populares.

El recorrido también funcionó como un punto de encuentro entre la zona urbana y las comunidades rurales, al colocar en el centro de las celebraciones a la gente de a caballo, las familias del campo y las agrupaciones que conservan las prácticas ecuestres.

Cientos de jinetes participaron en la Cabalgata de la Amistad por las calles de San Juan del Río. Foto: Martin García Chavero.

Su arraigo entre la población ha motivado una propuesta para reconocer la cabalgata como patrimonio cultural inmaterial del estado de Querétaro, con el propósito de preservar y transmitir esta tradición a las siguientes generaciones.

Entre caballos, familias y expresiones de admiración, la Cabalgata de la Amistad volvió a enaltecer las fiestas de San Juan del Río y la aportación de la comunidad ecuestre y de la gente del campo a la identidad del municipio.