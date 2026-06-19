Pobladores refuerzan búsqueda de tres víctimas en la presa Zimapán

Habitantes de Cadereyta aportaron sus embarcaciones para ampliar el operativo después del accidente que dejó cuatro personas muertas.

Embarcaciones recorren la presa Zimapán durante la búsqueda de tres personas desaparecidas.

Pescadores y pobladores reforzaron la búsqueda de tres víctimas en la presa Zimapán.

Foto: Redes Sociales.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Cadereyta de Montes, 19 de junio de 2026.- Pescadores y habitantes de comunidades cercanas a la presa Zimapán se incorporaron este viernes a las labores para localizar a tres personas que permanecen desaparecidas tras la volcadura de una lancha utilizada como transporte acuático, accidente que dejó cuatro víctimas mortales y cinco sobrevivientes.

Los pobladores pusieron a disposición de los cuerpos de emergencia sus embarcaciones de trabajo para recorrer distintos puntos del embalse, ampliar el radio de búsqueda y apoyar a los especialistas que participan en el operativo.

La intervención ciudadana cobra relevancia ante las condiciones de la presa, cuya profundidad, extensión y zonas de difícil acceso complican las maniobras de localización y recuperación.

Uno de los cuatro cuerpos ya fue recuperado, mientras las labores continúan para localizar a las tres víctimas restantes. En el despliegue intervienen elementos de Protección Civil, especialistas en rescate acuático y habitantes que conocen las corrientes, desniveles y rutas de navegación del embalse.

Lancha transportaba más pasajeros de los permitidos

La tragedia ocurrió cuando la embarcación volcó mientras trasladaba a nueve personas, incluido su operador, pese a que tenía capacidad para seis pasajeros.

Cinco ocupantes lograron salir con vida después del percance. Otras cuatro personas desaparecieron entre las aguas y posteriormente fueron consideradas fallecidas por las autoridades encargadas del operativo.

El exceso de pasajeros se encuentra entre los elementos que deberán ser analizados para establecer las condiciones en las que operaba la unidad. Las investigaciones también tendrán que determinar si existieron fallas mecánicas, maniobras inadecuadas, ausencia de equipo de seguridad o factores relacionados con el clima y el oleaje.

La lancha brindaba un servicio de traslado entre comunidades ubicadas en la zona limítrofe de Querétaro e Hidalgo, donde las embarcaciones forman parte de la movilidad cotidiana de habitantes, pescadores y visitantes.

Pescadores aportan conocimiento de la presa

La participación de los habitantes permite ingresar a sitios que requieren experiencia previa de navegación. Los voluntarios conocen los cambios de profundidad, las corrientes y los puntos donde una búsqueda convencional puede resultar más complicada.

Sus embarcaciones fueron distribuidas en diferentes áreas del embalse para apoyar los recorridos de superficie y trasladar a personal especializado. La operación se mantiene bajo coordinación de las autoridades para reducir riesgos entre quienes participan.

Los cuerpos de emergencia deberán evaluar permanentemente las condiciones de visibilidad, clima y navegación, debido a que cualquier cambio puede obligar a modificar o suspender temporalmente los recorridos.

El despliegue continuará mientras existan condiciones seguras para los rescatistas y voluntarios. La prioridad permanece en localizar a las tres personas y entregarlas a sus familias, mientras se determina la responsabilidad por la operación de una embarcación que trasladaba a más ocupantes de los permitidos.

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