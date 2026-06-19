Sinergia irrumpe en diez colonias de Querétaro y asegura narcóticos

Mariana “N” fue detenida durante las diligencias; agentes localizaron presunta metanfetamina, marihuana, sustancia tipo piedra y básculas grameras.

Agentes de investigación participan en uno de los cateos ejecutados en colonias de Querétaro.

Los cateos se realizaron de manera simultánea en diez colonias de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 19 de junio de 2026.- Cateos simultáneos ejecutados por la Fiscalía General del Estado alcanzaron inmuebles ubicados en diez colonias de la capital queretana, donde una mujer fue detenida y quedaron aseguradas diversas dosis de sustancias con características de narcóticos, básculas grameras y una propiedad.

Las intervenciones se realizaron en Belén, Villas de Santiago, El Vergel, Aragón, San Francisquito, Lomas de Casa Blanca, El Sol, Satélite, Casa Blanca y 15 de Mayo, como parte de investigaciones abiertas por delitos contra la salud.

Personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito encabezaron las diligencias, respaldados por elementos de la Policía Estatal, Policía Municipal de Querétaro, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Agentes de investigaci\u00f3n participan en uno de los cateos ejecutados en colonias de Quer\u00e9taro. Los cateos se realizaron de manera simultánea en diez colonias de Querétaro. rotativo.com.mx

En uno de los domicilios fue detenida Mariana “N”. Dentro del inmueble, los agentes localizaron dosis de hierba verde seca, una sustancia cristalina y material sólido tipo piedra, todos con características similares a diferentes narcóticos.

También fueron aseguradas básculas grameras presuntamente empleadas para pesar, dividir y preparar las sustancias para su posible comercialización.

En otros domicilios intervenidos, el personal operativo encontró diversas dosis de presunta metanfetamina y marihuana dentro de una habitación. Los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para su análisis pericial y su incorporación a las carpetas de investigación.

Uno de los inmuebles fue asegurado debido a su posible relación con los hechos investigados. La Fiscalía no precisó el número total de dosis decomisadas ni informó sobre otras personas detenidas durante el despliegue.

Agentes de investigaci\u00f3n participan en uno de los cateos ejecutados en colonias de Quer\u00e9taro. Los cateos se realizaron de manera simultánea en diez colonias de Querétaro. rotativo.com.mx

Las diligencias amplían una serie de intervenciones realizadas durante 2026 contra inmuebles presuntamente relacionados con la distribución de drogas. En mayo, diez personas fueron detenidas durante cateos en la zona metropolitana, mientras que el 2 de junio tres personas quedaron detenidas en la colonia Unidad Nacional.

Otro operativo efectuado en abril alcanzó nueve colonias de la capital y derivó en cuatro detenidos y el aseguramiento de narcóticos, dinero y documentos.

Mariana “N” y los objetos asegurados quedaron bajo responsabilidad del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para establecer la naturaleza y cantidad de las sustancias, así como la posible utilización de los domicilios intervenidos.

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