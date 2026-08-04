Roberto Cabrera encabeza jornada 53 en Guadalupe de Las Peñas; atiende solicitudes ciudadanas

La edición 53 incluyó señalética vial, rehabilitación de primaria, campaña de salud visual y atención en mesas de nueve dependencias municipales.

Funcionarios municipales reunidos con líderes de Guadalupe de Las Peñas durante la jornada 53 del programa comunitario.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia y el gabinete municipal durante el encuentro con ciudadanos de Guadalupe de Las Peñas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 53 del programa "Lunes en comunidades" en Guadalupe de Las Peñas, donde atendió directamente solicitudes de vecinos que serán canalizadas a las áreas municipales correspondientes para su atención.

En la jornada, nueve dependencias procesaron 115 solicitudes ciudadanas y trabajadores de obras públicas pintaron 12 reductores de velocidad en esa localidad.

rotativo.com.mx

La jornada reunió en mesas de atención al Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Seguridad Pública.

Paralelamente se instaló una campaña de salud visual con revisión óptica y entrega de lentes.

Mesa de donaci\u00f3n de ropa instalada bajo las lonas del programa municipal en Guadalupe de Las Pe\u00f1as. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología distribuyó ropa donada durante la jornada comunitaria. rotativo.com.mx

La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano colocó señalética preventiva y restrictiva en vialidades de la comunidad, además del pintado de los 12 reductores.

La Dirección de Medio Ambiente y Ecología entregó ropa donada y árboles a vecinos. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó la escuela primaria local con pintura, distribuyó jitomate y abrió registro para la adquisición de productos a bajo costo.

Vecina de Guadalupe de Las Pe\u00f1as recibe \u00e1rbol durante la jornada de donaci\u00f3n municipal del 4 de agosto de 2026. La Dirección de Medio Ambiente y Ecología entregó árboles a vecinos de Guadalupe de Las Peñas. rotativo.com.mx

El programa, que el municipio realiza de forma rotativa en distintas comunidades de la demarcación, busca establecer contacto directo entre el gobierno municipal y la ciudadanía.

Guadalupe de Las Peñas es una localidad ubicada en la zona serrana del municipio de San Juan del Río.

gobierno roberto cabrera programas sociales

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