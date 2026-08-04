San Juan del Río, Querétaro, 4 de agosto de 2026.- El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia encabezó la edición 53 del programa "Lunes en comunidades" en Guadalupe de Las Peñas, donde atendió directamente solicitudes de vecinos que serán canalizadas a las áreas municipales correspondientes para su atención.
En la jornada, nueve dependencias procesaron 115 solicitudes ciudadanas y trabajadores de obras públicas pintaron 12 reductores de velocidad en esa localidad.
La jornada reunió en mesas de atención al Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) y las secretarías de Desarrollo Agropecuario, de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Seguridad Pública.
Paralelamente se instaló una campaña de salud visual con revisión óptica y entrega de lentes.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología distribuyó ropa donada durante la jornada comunitaria. rotativo.com.mx
La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano colocó señalética preventiva y restrictiva en vialidades de la comunidad, además del pintado de los 12 reductores.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología entregó ropa donada y árboles a vecinos. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó la escuela primaria local con pintura, distribuyó jitomate y abrió registro para la adquisición de productos a bajo costo.
La Dirección de Medio Ambiente y Ecología entregó árboles a vecinos de Guadalupe de Las Peñas. rotativo.com.mx
El programa, que el municipio realiza de forma rotativa en distintas comunidades de la demarcación, busca establecer contacto directo entre el gobierno municipal y la ciudadanía.
Guadalupe de Las Peñas es una localidad ubicada en la zona serrana del municipio de San Juan del Río.