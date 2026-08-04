El Marqués, 4 de agosto de 2026.- Una persona quedó prensada dentro de su vehículo la mañana de este martes, tras un accidente vehicular registrado sobre la carretera estatal 431, a la altura de Rancho Guadalupe, en el municipio de El Marqués.
La Sección Médica Prehospitalaria de Protección Civil El Marqués atiende a una de las personas heridas antes de su traslado al hospital.Protección Civil El Marqués
De acuerdo con Protección Civil El Marqués, personal de la Sección de Rescate realizó maniobras especializadas de excarcelación vehicular para lograr la liberación segura de la persona atrapada.
Personal de Protección Civil El Marqués realiza maniobras de rescate vehicular tras el accidente en la carretera estatal 431, a la altura de Rancho Guadalupe. Protección Civil El MarquésDos personas fueron valoradas por la Sección Médica Prehospitalaria del organismo, ambas con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.
Protección Civil El Marqués no detalló las condiciones en que se originó el accidente ni la identidad de las personas involucradas.