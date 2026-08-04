Rescatan a persona prensada tras accidente en carretera estatal 431, El Marqués

La Sección Médica Prehospitalaria valoró a dos personas con lesiones de consideración, quienes fueron trasladadas a un hospital para recibir atención.

Rescatistas de Protección Civil El Marqués realizan maniobras de excarcelación en vehículo accidentado sobre la carretera estatal 431.

Personal de Protección Civil El Marqués realiza maniobras de rescate vehicular tras el accidente en la carretera estatal 431, a la altura de Rancho Guadalupe.

Protección Civil El Marqués
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 04, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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El Marqués, 4 de agosto de 2026.- Una persona quedó prensada dentro de su vehículo la mañana de este martes, tras un accidente vehicular registrado sobre la carretera estatal 431, a la altura de Rancho Guadalupe, en el municipio de El Marqués.

Personal m\u00e9dico de Protecci\u00f3n Civil El Marqu\u00e9s atiende a una persona lesionada dentro de una ambulancia tras el accidente en la carretera estatal 431. La Sección Médica Prehospitalaria de Protección Civil El Marqués atiende a una de las personas heridas antes de su traslado al hospital.Protección Civil El Marqués

De acuerdo con Protección Civil El Marqués, personal de la Sección de Rescate realizó maniobras especializadas de excarcelación vehicular para lograr la liberación segura de la persona atrapada.

Rescatistas de Protecci\u00f3n Civil El Marqu\u00e9s realizan maniobras de excarcelaci\u00f3n en veh\u00edculo accidentado sobre la carretera estatal 431. Personal de Protección Civil El Marqués realiza maniobras de rescate vehicular tras el accidente en la carretera estatal 431, a la altura de Rancho Guadalupe. Protección Civil El Marqués

Dos personas fueron valoradas por la Sección Médica Prehospitalaria del organismo, ambas con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica.

Protección Civil El Marqués no detalló las condiciones en que se originó el accidente ni la identidad de las personas involucradas.



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