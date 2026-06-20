Adriana Meza entrega 148 equipos de cómputo a sanjuanenses en su tercera ronda del programa Uniendo las Voces

La legisladora priista encabezó el acto en el Portal del Diezmo con la coordinación del gobierno municipal de Roberto Cabrera Valencia, como parte del programa de acceso tecnológico activo desde septiembre de 2025.

Sugerido para foto del acto: Diputada Adriana Meza durante la entrega de equipos de cómputo en el Portal del Diezmo, San Juan del Río, 19 de junio de 2026.

La diputada Adriana Meza entregó 148 equipos de cómputo en el Portal del Diezmo como parte del programa Uniendo las Voces.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 19, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 19 de junio de 2026.- La diputada Adriana Meza (PRI) distribuyó 148 equipos de cómputo a familias sanjuanenses en el Portal del Diezmo, en la tercera entrega que encabeza dentro del programa San Juan Mejor: Uniendo las Voces.

La legisladora señaló que los apoyos son producto de gestión ante el Congreso local articulada con el gobierno municipal de Roberto Cabrera Valencia, esquema que, según precisó, permite convertir las políticas públicas en beneficios directos para la ciudadanía.

Sugerido para foto del acto: Diputada Adriana Meza durante la entrega de equipos de c\u00f3mputo en el Portal del Diezmo, San Juan del R\u00edo, 19 de junio de 2026. La diputada Adriana Meza entregó 148 equipos de cómputo en el Portal del Diezmo como parte del programa Uniendo las Voces. rotativo.com.mx

"El acceso a la tecnología representa un elemento fundamental para potenciar la formación académica de las y los jóvenes y garantizar igualdad de oportunidades", afirmó durante el acto.

La ruta de distribución de equipos en San Juan del Río

La iniciativa arrancó en septiembre de 2025 con una inversión de 15 millones de pesos orientada a reducir la brecha digital en el municipio.

Sugerido para foto del acto: Diputada Adriana Meza durante la entrega de equipos de c\u00f3mputo en el Portal del Diezmo, San Juan del R\u00edo, 19 de junio de 2026. La diputada Adriana Meza entregó 148 equipos de cómputo en el Portal del Diezmo como parte del programa Uniendo las Voces. rotativo.com.mx

El programa está dirigido a estudiantes, madres de familia y emprendedores de colonias y comunidades que carecen de herramientas tecnológicas para actividades educativas o productivas, con una meta de más de 2 mil familias beneficiadas.

El primer lote, de 108 computadoras portátiles, lo entregó el diputado Guillermo "Memo" Vega Guerrero el 20 de abril junto al alcalde Cabrera Valencia.

Sugerido para foto del acto: Diputada Adriana Meza durante la entrega de equipos de c\u00f3mputo en el Portal del Diezmo, San Juan del R\u00edo, 19 de junio de 2026. La diputada Adriana Meza entregó 148 equipos de cómputo en el Portal del Diezmo como parte del programa Uniendo las Voces. rotativo.com.mx

Desde entonces el programa ha acumulado entregas escalonadas con lotes variables mientras avanza hacia su meta global.

Meza ratificó su disposición a continuar impulsando la coordinación institucional para ampliar los apoyos tecnológicos en San Juan del Río.

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