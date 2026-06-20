Adriana Meza entrega 148 equipos de cómputo a sanjuanenses en su tercera ronda del programa Uniendo las Voces

San Juan del Río, Querétaro, 19 de junio de 2026.- La diputada Adriana Meza (PRI) distribuyó 148 equipos de cómputo a familias sanjuanenses en el Portal del Diezmo, en la tercera entrega que encabeza dentro del programa San Juan Mejor: Uniendo las Voces.
La legisladora señaló que los apoyos son producto de gestión ante el Congreso local articulada con el gobierno municipal de Roberto Cabrera Valencia, esquema que, según precisó, permite convertir las políticas públicas en beneficios directos para la ciudadanía.
La diputada Adriana Meza entregó 148 equipos de cómputo en el Portal del Diezmo como parte del programa Uniendo las Voces. rotativo.com.mx
"El acceso a la tecnología representa un elemento fundamental para potenciar la formación académica de las y los jóvenes y garantizar igualdad de oportunidades", afirmó durante el acto.
La ruta de distribución de equipos en San Juan del Río
La iniciativa arrancó en septiembre de 2025 con una inversión de 15 millones de pesos orientada a reducir la brecha digital en el municipio.
La diputada Adriana Meza entregó 148 equipos de cómputo en el Portal del Diezmo como parte del programa Uniendo las Voces. rotativo.com.mx
El programa está dirigido a estudiantes, madres de familia y emprendedores de colonias y comunidades que carecen de herramientas tecnológicas para actividades educativas o productivas, con una meta de más de 2 mil familias beneficiadas.
El primer lote, de 108 computadoras portátiles, lo entregó el diputado Guillermo "Memo" Vega Guerrero el 20 de abril junto al alcalde Cabrera Valencia.
La diputada Adriana Meza entregó 148 equipos de cómputo en el Portal del Diezmo como parte del programa Uniendo las Voces. rotativo.com.mx
Desde entonces el programa ha acumulado entregas escalonadas con lotes variables mientras avanza hacia su meta global.
Meza ratificó su disposición a continuar impulsando la coordinación institucional para ampliar los apoyos tecnológicos en San Juan del Río.