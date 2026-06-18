Astudillo acuerda alianza legislativa con abogados de Querétaro

El diputado federal propuso recibir planteamientos del sector jurídico para fortalecer instituciones, ampliar derechos y mejorar el acceso a la justicia.

Abogados, académicos y estudiantes escuchan la exposición legislativa de Ricardo Astudillo.

Ricardo Astudillo propuso una alianza permanente de trabajo con abogados queretanos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 18 de junio de 2026.- El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez estableció una alianza permanente de trabajo legislativo con abogados litigantes de Querétaro, con el objetivo de recibir propuestas del sector jurídico e impulsar leyes que respondan a las necesidades actuales del estado.

El encuentro se desarrolló en la FACAPEQ como parte de los Foros Ciudadanos promovidos por el legislador durante su búsqueda de la coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación en Querétaro.

Astudillo presentó su concepto de una 4T a la queretana como una visión de gobierno basada en la inclusión, la consulta ciudadana y la construcción de decisiones junto con distintos sectores sociales y profesionales.

El legislador sostuvo que las y los abogados no deben permanecer como espectadores frente a las transformaciones del sistema jurídico, sino participar en la identificación de vacíos normativos, contradicciones legales y obstáculos que dificultan el acceso a la justicia.

Abogados, acad\u00e9micos y estudiantes escuchan la exposici\u00f3n legislativa de Ricardo Astudillo. Ricardo Astudillo propuso una alianza permanente de trabajo con abogados queretanos. rotativo.com.mx

La reunión se suma a la agenda territorial que el diputado ha desarrollado después de anunciar que buscará la coordinación de la 4T en Querétaro, dentro del proceso de posicionamiento político previo al ciclo electoral de 2027.

Abogados llevarán propuestas al trabajo legislativo

Ante litigantes, académicos, servidores públicos y estudiantes de Derecho, Astudillo afirmó que el diálogo permitirá acercar las instituciones a la población, fortalecer el Estado de Derecho y ofrecer mayor certeza jurídica a las familias.

“Hoy quiero hablarles del trabajo que podemos construir juntos, quienes ejercen el derecho todos los días conocen mejor que nadie las fortalezas y debilidades de nuestro marco jurídico, conocen los vacíos normativos, las contradicciones legales, las áreas de oportunidad para fortalecer la impartición de justicia y los retos que enfrentan diariamente los ciudadanos cuando buscan acceder a una justicia pronta y efectiva”, expuso.

Abogados, acad\u00e9micos y estudiantes escuchan la exposici\u00f3n legislativa de Ricardo Astudillo. Ricardo Astudillo propuso una alianza permanente de trabajo con abogados queretanos. rotativo.com.mx

El diputado explicó que su actividad en la Cámara de Diputados se concentra en tres agendas: el fortalecimiento institucional, la ampliación de derechos y la construcción de un modelo de desarrollo sustentable.

La alianza planteada busca convertir la experiencia cotidiana de quienes litigan y aplican las normas en propuestas que puedan ser revisadas, desarrolladas y eventualmente presentadas ante el Poder Legislativo.

Astudillo agradeció a Ortega Cerbón la apertura del espacio de diálogo y reflexión, al considerar que la participación de especialistas puede contribuir a la creación de leyes modernas y funcionales.


Abogados, acad\u00e9micos y estudiantes escuchan la exposici\u00f3n legislativa de Ricardo Astudillo. Ricardo Astudillo propuso una alianza permanente de trabajo con abogados queretanos. rotativo.com.mx

El legislador ya ha promovido anteriormente gestiones para eliminar obstáculos normativos al sector reciclador, además de participar en discusiones legislativas relacionadas con regulación ambiental y protección animal.

Reforma judicial entra al debate con juristas

Durante la reunión, Astudillo abordó la reforma al Poder Judicial como uno de los debates jurídicos de mayor trascendencia para el país y sostuvo que cualquier modificación institucional debe reflejarse en una justicia más accesible, transparente y eficiente.

El tema ha generado previamente foros y diálogos sobre la reforma judicial en Querétaro, ante los cambios en la integración y funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia.

Astudillo consideró que durante los próximos años se tomarán decisiones capaces de definir el rumbo de Querétaro durante varias décadas. Frente a ese escenario, aseguró que el estado cuenta con profesionales, instituciones y conocimiento técnico para mejorar su marco legal y convertirse en referente nacional.

La propuesta contempla mantener el diálogo con los abogados para que sus observaciones sobre procedimientos, normas y acceso a la justicia puedan incorporarse al trabajo legislativo federal.

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