Querétaro, 18 de junio de 2026.- El diputado federal Ricardo Astudillo Suárez estableció una alianza permanente de trabajo legislativo con abogados litigantes de Querétaro, con el objetivo de recibir propuestas del sector jurídico e impulsar leyes que respondan a las necesidades actuales del estado.

El encuentro se desarrolló en la FACAPEQ como parte de los Foros Ciudadanos promovidos por el legislador durante su búsqueda de la coordinación de los Comités de la Cuarta Transformación en Querétaro.

Astudillo presentó su concepto de una 4T a la queretana como una visión de gobierno basada en la inclusión, la consulta ciudadana y la construcción de decisiones junto con distintos sectores sociales y profesionales.

El legislador sostuvo que las y los abogados no deben permanecer como espectadores frente a las transformaciones del sistema jurídico, sino participar en la identificación de vacíos normativos, contradicciones legales y obstáculos que dificultan el acceso a la justicia.

Ricardo Astudillo propuso una alianza permanente de trabajo con abogados queretanos. rotativo.com.mx

La reunión se suma a la agenda territorial que el diputado ha desarrollado después de anunciar que buscará la coordinación de la 4T en Querétaro, dentro del proceso de posicionamiento político previo al ciclo electoral de 2027.

Abogados llevarán propuestas al trabajo legislativo

Ante litigantes, académicos, servidores públicos y estudiantes de Derecho, Astudillo afirmó que el diálogo permitirá acercar las instituciones a la población, fortalecer el Estado de Derecho y ofrecer mayor certeza jurídica a las familias.

“Hoy quiero hablarles del trabajo que podemos construir juntos, quienes ejercen el derecho todos los días conocen mejor que nadie las fortalezas y debilidades de nuestro marco jurídico, conocen los vacíos normativos, las contradicciones legales, las áreas de oportunidad para fortalecer la impartición de justicia y los retos que enfrentan diariamente los ciudadanos cuando buscan acceder a una justicia pronta y efectiva”, expuso.

Ricardo Astudillo propuso una alianza permanente de trabajo con abogados queretanos. rotativo.com.mx

El diputado explicó que su actividad en la Cámara de Diputados se concentra en tres agendas: el fortalecimiento institucional, la ampliación de derechos y la construcción de un modelo de desarrollo sustentable.

La alianza planteada busca convertir la experiencia cotidiana de quienes litigan y aplican las normas en propuestas que puedan ser revisadas, desarrolladas y eventualmente presentadas ante el Poder Legislativo.

Astudillo agradeció a Ortega Cerbón la apertura del espacio de diálogo y reflexión, al considerar que la participación de especialistas puede contribuir a la creación de leyes modernas y funcionales.





Ricardo Astudillo propuso una alianza permanente de trabajo con abogados queretanos. rotativo.com.mx

El legislador ya ha promovido anteriormente gestiones para eliminar obstáculos normativos al sector reciclador, además de participar en discusiones legislativas relacionadas con regulación ambiental y protección animal.

Reforma judicial entra al debate con juristas

Durante la reunión, Astudillo abordó la reforma al Poder Judicial como uno de los debates jurídicos de mayor trascendencia para el país y sostuvo que cualquier modificación institucional debe reflejarse en una justicia más accesible, transparente y eficiente.

El tema ha generado previamente foros y diálogos sobre la reforma judicial en Querétaro, ante los cambios en la integración y funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia.

Astudillo consideró que durante los próximos años se tomarán decisiones capaces de definir el rumbo de Querétaro durante varias décadas. Frente a ese escenario, aseguró que el estado cuenta con profesionales, instituciones y conocimiento técnico para mejorar su marco legal y convertirse en referente nacional.

La propuesta contempla mantener el diálogo con los abogados para que sus observaciones sobre procedimientos, normas y acceso a la justicia puedan incorporarse al trabajo legislativo federal.