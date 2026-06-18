Querétaro, 18 de junio de 2026.- La diputada Teresita Calzada Rovirosa presentó una iniciativa para solicitar al Gobierno Federal la suspensión o revocación del reciente aumento en las tarifas de peaje aplicado en 43 autopistas federales.

La propuesta de la coordinadora del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano en la LXI Legislatura está dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a Caminos y Puentes Federales.

Calzada Rovirosa planteó que el incremento permanezca suspendido mientras las autoridades realizan una revisión integral y presentan los criterios técnicos, económicos y metodológicos utilizados para definir las nuevas cuotas.

El ajuste promedio aplicado desde el 13 de abril fue de aproximadamente 4.7%. En el caso del recorrido completo por la autopista México-Querétaro, la tarifa para automóviles pasó de 216 a 226 pesos, al aumentar de 108 a 113 pesos tanto en Tepotzotlán como en Palmillas.

El incremento ya había generado presión para automovilistas y transportistas de la región, debido a que la caseta de Palmillas aumentó su tarifa al mismo tiempo que los precios de los combustibles mantenían elevados los costos de operación.

La legisladora comparó el ajuste carretero con la inflación anual de 3.69% registrada al cierre de diciembre de 2025 y sostuvo que el aumento de los peajes superó ese indicador.

Teresita Calzada pidió suspender el incremento aplicado en 43 autopistas federales mientras se revisa su justificación. rotativo.com.mx

Sin embargo, la inflación anual ya se ubicaba en 4.45% durante abril de 2026, mes en que comenzaron a aplicarse las nuevas cuotas. La iniciativa mantiene como argumento central la falta de una explicación pública detallada sobre la metodología empleada para calcular cada tarifa.

Piden transparentar los ingresos de CAPUFE

Teresita Calzada afirmó que el anuncio del incremento careció de una fundamentación suficiente para explicar sus razones técnicas y económicas.

Desde su perspectiva, la ausencia de una justificación detallada podría contravenir los principios de fundamentación y motivación establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución.

La iniciativa propone tres acciones: suspender el ajuste mientras se presenta una justificación técnica; transparentar los ingresos obtenidos por CAPUFE durante los últimos dos años y el destino de esos recursos; e instalar mesas de diálogo con especialistas, transportistas y usuarios de las carreteras.

La diputada advirtió que el encarecimiento de las autopistas no se limita al gasto directo de quienes utilizan diariamente las carreteras, pues también repercute en las empresas de transporte de carga y pasajeros.

Los mayores costos de operación pueden trasladarse a los precios de productos, alimentos y servicios. Este efecto ya había sido señalado por representantes del sector ante el encarecimiento de los fletes en Querétaro , particularmente por la combinación entre tarifas carreteras y precios del diésel.

¿Cuánto cuesta la autopista México-Querétaro?

El costo vigente para recorrer en automóvil el tramo completo entre México y Querétaro es de 226 pesos, integrado por dos cobros de 113 pesos en las plazas de Tepotzotlán y Palmillas.

Esto representa un aumento inmediato de 10 pesos frente a los 216 pesos cobrados antes del ajuste del 13 de abril de 2026.

Teresita Calzada pidió suspender el incremento aplicado en 43 autopistas federales mientras se revisa su justificación. rotativo.com.mx

La propuesta legislativa no suspende directamente las tarifas, debido a que el Congreso estatal no tiene facultades para modificar los cobros administrados por autoridades federales. Su propósito es emitir un llamado institucional para que la Federación revise el ajuste y haga públicos sus fundamentos.

“Moverse por el país es un derecho, no un privilegio”, sostuvo Calzada Rovirosa al presentar la iniciativa, al considerar que los peajes elevados reducen la conectividad y afectan la economía de las familias.

El acuerdo deberá continuar su trámite dentro de la LXI Legislatura antes de ser discutido y, en su caso, aprobado para su envío a las autoridades federales.